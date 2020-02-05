Облизывает флейту и талантливо манипулирует: Ида Галич затаила обиду на Ольгу Бузову

Ольга Бузова никого не оставляет равнодушным - ее одинаково боготворят и ненавидят, ею восхищаются и критикуют, за каждым ее шагом следят не только миллионы поклонников, но и коллеги по шоу-бизнесу. Еще совсем недавно блогер Ида Галич ничего не имела против поющей ведущей. А сейчас между девушками пробежала черная кошка.

Ида Галич неожиданно напала на Ольгу Бузову. Блогерше непонятно, почему публика должна смотреть скандальные выходки звезды "Дома-2".

"Мне не нравится то, что делает Ольга Бузова. Все говорят, что она трудолюбивая, но это не делает ее хорошей певицей. У меня есть вопросы к тому, что человек облизывает флейту на федеральном канале", - неожиданно поделилась откровением Ида в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".

Поведение Бузовой она объясняет правилами российского шоу-бизнеса. Блогер уверена, что за образом "девушки с соседнего двора" скрывается талантливый манипулятор.

galichida Моя безграничная нежность. Мое будущее. Моя жизнь

"Я не верю, что можно так тупить. У нас на сцене какое-то правление фриков сейчас. Но ее сила в том, что она очень круто развивает инфоповоды. Думаю, это Божий дар", - заявила Галич.

Кстати, ранее Ида была не так категорична по отношению к Ольге. Когда-то поющая ведущая попросила блогершу прорекламировать ее дебютный альбом "Под звуки поцелуев" в обмен на совместную работу.

buzova86 Бузова в бикини мечтает о поцелуях

А через некоторое время Галич обратилась к Бузовой с ответной просьбой. Однако звезда "Дома-2" ответила ей отказом.

"Мы увиделись на ковровой дорожке. Я хотела задать ей пару вопросов в рамках своего нового шоу, она сказала: «У меня нет голоса». Отворачиваюсь и слышу, как она уже кому-то дает интервью. Я не против, но ты скажи, что не готова сниматься для бомжатского YouTube. Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, а то, как она слилась", - посетовала обиженная Галич.