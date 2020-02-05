2020-02-05T19:32:33+03:00
Звезды

Облизывает флейту и талантливо манипулирует: Ида Галич затаила обиду на Ольгу Бузову

Скандальные выходки певицы блогер объясняет правилами российского шоу-бизнеса
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ида Галич об Ольге Бузовой: "Я не верю, что можно так тупить".Ида Галич об Ольге Бузовой: "Я не верю, что можно так тупить".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Бузова никого не оставляет равнодушным - ее одинаково боготворят и ненавидят, ею восхищаются и критикуют, за каждым ее шагом следят не только миллионы поклонников, но и коллеги по шоу-бизнесу. Еще совсем недавно блогер Ида Галич ничего не имела против поющей ведущей. А сейчас между девушками пробежала черная кошка.

Ида Галич неожиданно напала на Ольгу Бузову. Блогерше непонятно, почему публика должна смотреть скандальные выходки звезды "Дома-2".

"Мне не нравится то, что делает Ольга Бузова. Все говорят, что она трудолюбивая, но это не делает ее хорошей певицей. У меня есть вопросы к тому, что человек облизывает флейту на федеральном канале", - неожиданно поделилась откровением Ида в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".

Поведение Бузовой она объясняет правилами российского шоу-бизнеса. Блогер уверена, что за образом "девушки с соседнего двора" скрывается талантливый манипулятор.

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Моя безграничная нежность. Мое будущее. Моя жизнь
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"Я не верю, что можно так тупить. У нас на сцене какое-то правление фриков сейчас. Но ее сила в том, что она очень круто развивает инфоповоды. Думаю, это Божий дар", - заявила Галич.

Кстати, ранее Ида была не так категорична по отношению к Ольге. Когда-то поющая ведущая попросила блогершу прорекламировать ее дебютный альбом "Под звуки поцелуев" в обмен на совместную работу.

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Бузова в бикини мечтает о поцелуях
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А через некоторое время Галич обратилась к Бузовой с ответной просьбой. Однако звезда "Дома-2" ответила ей отказом.

"Мы увиделись на ковровой дорожке. Я хотела задать ей пару вопросов в рамках своего нового шоу, она сказала: «У меня нет голоса». Отворачиваюсь и слышу, как она уже кому-то дает интервью. Я не против, но ты скажи, что не готова сниматься для бомжатского YouTube. Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, а то, как она слилась", - посетовала обиженная Галич.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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