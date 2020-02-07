Путин и Лукашенко сохранили стоимость газа как в 2019 году, а нефть пойдет по рыночной цене

Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, назначенные в Сочи на пятницу, и не обещали быть простыми. Президент Белоруссии прилетел в Олимпийскую столицу, чтобы прояснить целый ряд вопросов, волновавших его в последние месяцы - от поставок нефтепродуктов до углубления интеграции Союзного государства. Но сложностей добавила еще и зимняя погода, и Путин был вынужден начать встречу с Александром Лукашенко без участия своей делегации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, замглавы министра экономразвития Михаил Бабич и журналисты президентского пула из-за непогоды не смогли приземлиться в Сочи. Их самолет после часового ожидания в небе над Сочи был вынужден приземлиться в Минеральных водах.

- На рабочем графике президента это не сказалось, глава государства проводит переговоры с Лукашенко, - рассказал журналистам Песков.

- То есть без Новака на переговорах можно обойтись? - спросили журналисты.

- Есть только один человек, без которого нельзя обойтись, - ответил Песков. - И вы его знаете!

Работа в Сочи в это время, действительно, началась - лидеры в этот раз встретились не в Бочаровом ручье, а в горах. Путин пригласил Лукашенко в Красную поляну.

- И везет же вам. И снега море, - осмотрелся по сторонам, приехав наверх Лукашенко. - У нас там, где я живу, почти не осталось снега. А вот тут рядом - и снега много.

А там его еще больше, - показал наверх, на горнолыжные склоны Путин.

Перед началом переговоров, которые должны были пройти в расширенном, а оказались - в усеченном составе, президент России пригласил гостя на обед.

- Кашку с утра ели? - позаботился он о белорусском госте.

- Не на воде же, - отреагировал Лукашенко.

- Почему? - удивился Путин. - Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится.

После первого раунда переговоров было решено сделать перерыв на хоккей. Путин и Лукашенко отправились в развлекательный центр «Галактика» в Красной поляне, где вышли на лед в одной команде. Каждый в своей форме, но оба в белом. За эту же команду сыграл и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759501" frameborder="0"></iframe> Команда Путина и Лукашенко победила в хоккейном матче со счетом 13:4.

После окончания матча, который закономерно выиграла президентская российско-белорусская сборная, переговоры продолжились уже с участием подъехавших членов российской делегации. Но после еще полутора часов за большим столом стороны предпочли разойтись без комментариев на высшем уровне. Лукашенко покинул Красную Поляну без заявлений доя прессы, рассказать об итогах было поручено одному из его главных оппонентов с российской стороны, замглавы администрации президента Дмитрию Козаку.

- Договорились сохранить поставки газа на условиях 2019 года. Что касается поставки нефти, то мы не можем поменять условия регулирования нефтяной отрасли, - был лаконичен о главном Козак. - Цены на нефть формируются рынком.

Во всем остальном, включая вопросы интеграции, было решено продолжить работу на уровне правительств.