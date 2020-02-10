2020-02-10T11:04:40+03:00
Происшествия

СК начал проверку после гибели двух детей из России при столкновении катеров в Пхукете

В числе пострадавших в Таиланде 20 россиян
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пострадавшие находятся в четырех больницах Таиланда Фото: twitter.com/RuamduayПострадавшие находятся в четырех больницах Таиланда Фото: twitter.com/Ruamduay
Изменить размер текста:

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия с российскими туристами в Таиланде. В результате столкновения двух катеров погибли два ребенка из России - мальчик 12 лет и шестилетняя девочка. Дети находились на отдыхе вместе с родителями.

Известно, что катер на большой скорости врезался в туристическое плавательное судно. От удара оба транспортных средства сильно были повреждены. Пострадали 20 россиян. С различными травмами их доставили в больницу Пхукета. Всего на борту находилось 35 человек вместе с сопровождавшим их гидом. Члены экипажа не пострадали. Россиян с травмами доставили в четыре больницы города.

Компания в 8 часов утра отправлялась на водную экскурсию в залив Пхукетской лагуны, которая расположена дальше вдоль канала, передает Phuket News.

Причина происшествия пока не известна. Местные СМИ выдвигают несколько версий, основная - ошибка при управлении катера.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«При отключении аппарат ИВЛ громко орет». Что говорят на работе у медбрата из Перми, которого подозревают в «убийстве 10 ветеранов»
Коллеги объясняют, что на круглосуточном посту всегда находятся три человека, поэтому совершать убийства пациентов он просто физически не мог
Новости 24
В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа
Эксперт оценил новый способ кражи денег со счетов
В больнице Пхукета находится один россиянин, пострадавший при столкновении катеров
Рубль вырос по отношению к доллару и евро
Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
Выплаты к 75-летию Победы будут начислены ветеранам автоматически
Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ
Половина первокурсников не планируют работать по выбранной специальности
Почти половина пациентов с коронавирусом на первом этапе распространения инфекции заразились в больнице
В США рассказали, что помешает им победить в войне с Россией
Военнослужащим пообещали скидки в торговых сетях
На борту круизного лайнера в Японии коронавирус подтвердили еще у 60 человек
Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам
Эминем ворвался на премию "Оскар" с песней Lose Yourself
80% корпоративных сетей заражено вирусами