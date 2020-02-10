СК начал проверку после гибели двух детей из России при столкновении катеров в Пхукете

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия с российскими туристами в Таиланде. В результате столкновения двух катеров погибли два ребенка из России - мальчик 12 лет и шестилетняя девочка. Дети находились на отдыхе вместе с родителями.

Известно, что катер на большой скорости врезался в туристическое плавательное судно. От удара оба транспортных средства сильно были повреждены. Пострадали 20 россиян. С различными травмами их доставили в больницу Пхукета. Всего на борту находилось 35 человек вместе с сопровождавшим их гидом. Члены экипажа не пострадали. Россиян с травмами доставили в четыре больницы города.

Компания в 8 часов утра отправлялась на водную экскурсию в залив Пхукетской лагуны, которая расположена дальше вдоль канала, передает Phuket News.

Причина происшествия пока не известна. Местные СМИ выдвигают несколько версий, основная - ошибка при управлении катера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли