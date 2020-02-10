Правда ли, что фильм "Паразиты" был лучшим в прошлом году

В 2003 году Эминем получил «Оскар» за лучшую песню. Приз тогда вручала Барбра Стрейзанд (максимально непохожая на лауреата исполнительница). Сам Эминем на сцене не появился. Только к 2020-му он наконец собрался и на нее вышел, спев ту самую Lose Yourself. К этому моменту она уже стала классикой, под нее качался весь зал. Вот что значит выдержать паузу.

Это можно было бы (и очень хотелось бы) назвать главной неожиданностью церемонии. Так-то все шло по плану: Хоакин Феникс был назван лучшим актером за «Джокера», Рене Зеллвегер - лучшей актрисой за «Джуди», Брэд Питт - лучшим в роли второго плана за «Однажды в Голливуде», Лора Дерн - лучшей в роли второго плана в «Брачной истории», скука смертная, если ты за этим следишь и это предсказываешь. Но академики приготовили сюрпризы под конец. Южнокорейские «Паразиты» обошли виртуозную приключенческую трагедию о Первой мировой войне «1917» и были названы лучшим фильмом года. Это первый случай в истории, когда «Оскар» получил фильм, снятый не на английском языке. А Пон Чжун-Хо был еще и назван лучшим режиссером.

Если вы вдруг пропустили «Паразитов» в прокате, знайте: это сатирическая трагикомедия, значение которой сильно преувеличено кинокритиками. Трагикомедия про нищих домработников, вторгающихся в жизнь богатых корейцев, и мыслей в нем ровно две: 1) жизнь несправедлива, 2) бедные завидуют богачам. Никаких новых горизонтов, скажем прямо, Пон Чжун-Хо там не открывает, всю основную часть фильма он разыгрывает как комедию в стиле Франсиса Вебера (прямо представляешь себе Пьера Ришара с Жераром Депардье в главных ролях), а завершает кровищей (потому что очень гордится своей способностью якобы смешивать несовместимые жанры). Ну да, это довольно симпатичное кино - просто явно не лучший фильм года. Но обитателям голливудским холмов он явно показался очень свежим, острым и современным.

Никаких новых горизонтов, скажем прямо, Пон Чжун-Хо не открываетФото: REUTERS

В любом случае, он теперь останется в истории. Как, впрочем, и «1917», и «Ирландец» Мартина Скорсезе, и «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, и даже относительно скромная «Брачная история» Ноа Баумбаха. Да и в конце концов, почему бы не дать «Оскара» Пон Чжун-Хо, автору великолепных фильмов «Воспоминание об убийстве»и «Сквозь снег»? Воспоминание о них немножко сгладит ощущения от этого «Оскара». А так - бегите скорее в кино, пока там идет «1917», ну или смотрите Тарантино, Скорсезе и Баумбаха в телевизоре или на планшете. Это все равно был очень хороший сезон.

Лучший фильм Паразиты .

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