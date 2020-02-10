Квентин Тарантино и Сэм Мендес проиграли «Паразитам» на «Оскарах»

На прошлых двух церемониях вручения «Оскаров» американская киноиндустрия занималась обновлением кадров: многие из лауреатов никогда не держали в руках золотой статуэтки и ни разу не были на нее номинированы. В этом году процесс обновления приобрел уже глобальный характер: на наших глазах огромный прорыв совершила южнокорейская кинематография, до сих пор никогда даже не номинировавшаяся на «Оскара» (а тут сразу 6 номинаций за «Паразитов»).

Уже сам факт того, что, как и в прошлом году с «Ромой» Альфонсо Куарона, академия включила иностранцев не только в предназначенную для них категорию «лучший международный фильм» (в прошлом - «лучший иноязычный фильм»), демонстрирует готовность Голливуда к «инклюзивности» и обновлению. Было понятно, что «лучшим международным фильмом» в этом году назовут именно «Паразитов», но мало кто мог предположить, что всепобедительная сатира Пон Джун-хо на универсальную тему классового неравенства обойдет, например, вполне себе выдающуюся работу Квентина Тарантино и станет лауреатом «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. А чуть позже обойдет того же Тарантино, Скорсезе, Мендеса и «Джокера», став лауреатом «Оскара» за лучшую режиссуру.

Пон Чжун Хо с "Паразитами" взял "Оскар" за режиссуруФото: REUTERS

Корейский режиссер долго говорил со сцены о величии своих конкурентов, особенно Скорсезе - пройдет еще несколько минут, и нестареющая Джейн Фонда дрожащими руками будет вручать Пон Джун-хо главный «Оскар» - за лучший фильм. То, что не удалось в прошлом году мексиканцу Альфонсо Куарону, удалось Пон Джун-хо с картиной, ранее удостоенной «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

Поначалу фильм кажется непритязательной комедией положений с валом сюжетных натяжек. Однако не зря один из героев в каждой непонятной ситуации говорит: «Это очень метафорично». Метафорой и оборачивается сюжет о том, как семья лузеров, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает богатый дом, нанимаясь воспитателями, шоферами и прислугой к ни о чем не подозревающей богатой семье. Только для того, чтобы обнаружить, что у богатых тоже есть свой подвал, выбраться из которого практически невозможно. Тема классового расслоения, принимающего в современном мире необратимые формы, решена здесь средствами развлекательного, жанрового кино - но самой высокой пробы. Даже непонятно, как такой мастер-рассказчик как Пон до сих пор не был на корню ангажирован Голливудом, а «всего только» «Нетфликсом». Ситуацию точно исправит сразу четыре «Оскара».

«Оскара» за лучший фильм года взял южнокорейский фильм «Паразиты»Фото: REUTERS

Трудно не увидеть, что «Оскар» в этом году опять «слишком мужской» и «слишком белый» (прошлый год был окрашен в противоположный цвет и увенчался триумфом «Зеленой книги» Питера Фарелли - хорошей нравоучительной комедии о том, что расизм - это отстой, а дружба народов - супер). Но когда не имеющая никакого отношения к искусству политкорректность отступает под натиском реально хорошего кино (а селекция фильмов этого года вполне себе выдающаяся), это может вызвать раздражение только у носорогов и «активистов».

Брэд Питт наконец получил актерский ОскарФото: REUTERS

Женщины-режиссеры торжествовали в документальных номинациях, что же касается игрового кино, то единственный «женский» фильм, пробившийся в токсично-маскулинную компанию «Ирландца», «Джокера», «Ford против Ferrari», фильмов Сэма Мендеса и Квентина Тарантино, символически называется «Маленькие женщины». Эта достойная работа могла бы удостоиться приза за лучший адаптированный сценарий: культовой актрисе и начинающему режиссеру Грете Гервиг удалось не столько модернизировать классический сюжет о взрослении девушек из небогатой семьи, сколько средствами кино глубоко исследовать и сам роман, и его персонажей, и его автора, открыв их заново в эпоху тотальной женской эмансипации.

Гретa ГервигФото: REUTERS

Но академики решили иначе: приз достался новозеландцу Тайке Вайтити («Тор: Рагнарек») за, по сути, детский фильм «Кролик Джоджо» о 10-летнем воспитаннике гитлерюгенда, регулярно прибегающим в своих фантазиях к консультациям с пародийным Адольфом Гитлером. По этой причине фильм не вышел в российский прокат, но с другой стороны, с кем же еще делиться детскими проблемами и мыслями одинокому ребенку, чья голова дочиста промыта нацистской пропагандой? В дальнейшем фильм как раз и посвящен возвращению мальчика в русло разумного, доброго, вечного, ибо однажды он узнает, что его мама (Скарлетт Йоханссон) - борец Сопротивления, скрывающая в доме девочку-еврейку.

Taika WaititiФото: REUTERS

«Маленькие женщины» были вынуждены удовлетвориться вполне себе женским призом за костюмы.

Было бы очень странно, если бы «Оскаром» обнесли одного из лучших актёров современности, Хоакина Феникса за роль Джокера. О его победе в номинации «лучший актер» на протяжении полугода не говорил только ленивый. Феникс произнес со сцены потрясающую речь, где вспомнил своего покойного брата, поблагодарил всех, кто терпел его сложный характер, и призвал прекратить мучить животных - например, отказаться наконец от коровьего молока.

Почти столь же «верняковой» казалась победа Рене Зеллвегер («Джуди») в качестве лучшей актрисы. Вернувшаяся в кино лауреатка «Оскара» за «Чикаго» заработала вторую статуэтку, замечательно точно и со знанием предмета сыграв трагедию актрисы Джуди Гарланд, чья жизнь была настолько изломана Голливудом, что закончилась в 47 лет.

Рене ЗеллвегерФото: REUTERS

Одна из главных коллизий «оскаровской» компании этого года состояла отнюдь не в противостоянии «женского» и «мужского», «черного» и «белого». Конкурировало два типа кино: один был представлен фильмом «Однажды в Голливуде», лучшим у Тарантино за последние годы, другой - военной драмой Сэма Мендеса «1917». Тарантино, находящийся в своей лучшей режиссерской форме, снял фильм, полный любви к классическому американскому и итальянскому кино и местами напоминающий фильм из 1960-х. Киноакадемия обожает подобные признания в любви Голливуду и, конечно, не могла обойти вниманием этот фильм, забравший себе призы в номинациях «лучшая мужская роль второго плана» (первый актерский «Оскар» Брэда Питта - ранее его награждали только как продюсера) и «работа художника».

Квентин Тарантино и Бред ПиттФото: REUTERS

Автор «Красоты по-американски» и двух последних фильмов о Джеймсе Бонде Мендес снял невероятно изощренную по постановке и операторской работе военную драму «1917» на глубоко личном материале (в основе сценария военные сюжеты, услышанные режиссером от своего дедушки Альфреда, которому и посвящен фильм). На фоне шутливого, местами издевательского, обвиненного в некорректном изображении женщин фильма Тарантино «1917» выглядел настоящей тяжелой артиллерией и казался более образцовым «оскаровским» лауреатом: он основан на реальных событиях, посвящен серьезной и важной военной теме, но сделан при этом не занудно и не тяжеловесно, а очень по-современному, увлекательно, с большой выдумкой и прицелом на универсальную аудиторию. Против лома нет приема: шаловливый Тарантино проиграл Мендесу по количеству завоеванных «Оскаров»: «1917» выиграл статуэтки за лучшую операторскую работу, спецэффекты (в этой категории фильм, на секундочку, обошел последние «Звездные войны» и «Мстителей») и сведение звука. Но «Паразиты» порвали и того, и другого.

Автор «Красоты по-американски» и двух последних фильмов о Джеймсе Бонде Сэм МендесФото: REUTERS

Позиции американской стриминговой компании «Нетфликс» еще более усилились: после прошлогодней «Ромы» она была дважды представлена в номинации «лучший фильм» - с «Ирландцем» Мартина Скорсезе и «Историей брака» Ноя Баумбаха. Но эпос Скорсезе из 10 номинаций не был отмечен ни в одной,

а великолепная драма Ноя Баумбаха (7 номинаций) удовольствовалась наградой великолепной Лоре Дерн, отмеченной за лучшую женскую роль второго плана.

Лора Дерн получила “Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана"Фото: REUTERS

Сочинившая очень мрачный саундтрэк к «Джокеру» великолепный исландский композитор Хилдур Гуднадоттир (она же написала музыку к «Чернобылю») была по заслугам удостоена приза за лучшую музыку. «Оскара» за лучшую песню к фильму «Рокетмен» удостоился Сэр Элтон Джон.

Хилдур ГуднадоттирФото: REUTERS

Фильм «Ford против Ferrari» отмечен «Оскарами» за монтаж и звуковой монтаж. Драме эпохи #MeToo «Скандал» с Шарлиз Терон и Николь Кидман присудили награду за грим и прически. Лучшим анимационным фильмом признали четвертую часть «Истории игрушек» от «Диснея» и «Пиксара».