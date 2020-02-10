«Не питайте иллюзий про бесплатную помощь»: Почему Наталья Фатеева отказалась от социальных работников

Напомним, о чем шла речь в нашумевшей статье. Целый месяц у Натальи Фатеевой не было помощницы. Она жила одна. После операции на тазобедренном суставе Наталья Николаевна передвигается на костылях, ходить в магазин ей сложно. Сюжет о Фатеевой, где актриса просила журналистов купить ей еды, показали по НТВ. Вот что было дальше...

- Сегодня мне позвонила социальная служба: «Наталья Николаевна, чем вам помочь?» Я говорю: мне ничего не надо. У меня все есть. - рассказала нам актриса. - Но разные бывают ситуации. Когда я получила инвалидность, я звонила им (социальным работникам — Ред.). Вдруг придется их попросить сходили в магазин. Мне сказали: «Мы должны к вам зайти посмотреть». Ну заходите! Пришли. Посмотрели. Потом говорят: «Вы должны платить 240 рублей за то, что вам принесут продукты. За один раз! Если вам будет мало продуктов, пошлите еще раз. И еще раз 240 рублей заплатите». Я посчитала, что за тот продуктовый набор, который купила, я должна заплатить два раза. Я им сказала: только матом могу вас послать. На этом мои отношения с ними закончились.

Сейчас, когда какой-то дурак рассказал, что я умираю от голода, мне снова звонили: чем вам помочь? Я говорю: мне ничего не нужно. Но иногда, когда я бываю одна, могу обратиться».

Наших читателей больше всего удивило, что социальные работники помогают пожилым одиноким людям не бесплатно.

«Показатель хорошей системы социальной защиты населения — это, когда пожилые одинокие люди живут, не зная проблем. У нас ничего этого нет. В этом актриса права абсолютно», - написали в своих откликах читатели. И на личных примерах рассказали, с какими ситуациями сталкивались они. «Если пенсия у одинокого пенсионера больше определенной суммы, то соцработнику необходимо будет платить довольно значительную сумму ежемесячно, - сообщила читательница Татьяна. - У меня соседка отказалась от услуг соцработника потому, что ей необходимо было ежемесячно платить ШЕСТЬ тысяч рублей (!) только за то, что ей что-то приносят домой. А ещё есть мобильная служба соцработников, так там за каждую доставку хоть одного рублевого товара нужно платить 200 рублей (видимо об этом и рассказывала Фатеева — Ред.). Так что не питайте иллюзий про бесплатных соцработников, при не очень высокой пенсии, но превышающей какой-то установленный тариф. Все услуги (ВСЕ!) платные».

«За все действительно приходится платить. Бесплатно только родные дети ухаживают, - высказался другой читатель. - На своих детей Фатеева «забила», и характер дурной от природы, чего ж теперь сетовать, что хлеба принести некому. Она заслужила эти трудности, расплачивается за свое отношение к детям и внукам. Лично у меня она не вызывает сочувствия. Сама выбрала свой путь».

В Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы помогли разобраться в ситуации. Вот что нам ответили:

«Народная артистка РФ Наталья Фатеева на надомном социальном обслуживании не состоит, за социальнои помощью не обращалась. Сотрудники соцзащиты периодически созваниваются с Натальеи Николаевнои , спрашивают, нужна ли еи помощь.

В последнии раз работники разговаривали с актрисои 27 января и предложили еи социальные услуги. Наталья Фатеева отказалась от них, заявив, что у нее есть помощница. После чего еи было предложено в любое время в случае возникновения необходимости обращаться в территориальныи отдел социального обслуживания и оставлены контактные телефоны.

Для постановки на социальное обслуживание человек должен прои ти функциональную диагностику у специально обученного социального инспектора.

У каждого россии ского субъекта, в том числе и в Москве, есть свои перечень социальных услуг, которые предоставляются платно или бесплатно. Возможность получения бесплатных услуг рассчитывается индивидуально для каждого нуждающегося в зависимости от его среднедушевого дохода.

Также социальные услуги могут предоставляться и тем гражданам, которые не признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Для этого необходимо обратиться в центр социального обслуживания для заключения договора об оказании социальных услуг на платнои основе».

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