2020-02-03T18:16:39+03:00
Звезды

«Иногда даже не могу позавтракать»: Наталья Фатеева рассказала, как живет одна без помощи

Одинокая актриса рассказала, с какими трудностями ей приходится бороться в повседневной жизни [Эксклюзив «КП»]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Актриса Наталья ФатееваАктриса Наталья ФатееваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В конце декабря народной артистке РСФСР Наталье Фатеевой исполнилось 85 лет. О том, как живет звезда советской кинокомедии «Три плюс два», пытались узнать журналисты. И нагрянули к ней с визитом. Подарили цветы. Фатеева попросила вместо цветов принести чего-нибудь съестного. Не потому что ей нечего было есть, а потому что «совсем нет времени готовить». Даже гостей она не может принять - нет свободной секунды! После того, как сюжет, где Фатеева просит принести ей еду, показали по телевидению, многие решили, что актриса умирает с голоду.

- На следующий день мне позвонили социальные службы: Наталья Николаевна, чем вам помочь? - рассказала нам актриса. - Я говорю: мне ничего не надо. Все что мне нужно, у меня есть.

Но бывают разные ситуации. Целый месяц у меня не было помощницы. Прежняя уехала. Должна была приехать на месяц моя приятельница из Петербурга, но она не приехала, подвела меня. Месяц я жила одна. А мне готовить некогда. Иногда даже не могу позавтракать – постоянно звонит телефон. Время - это деньги, а у меня его нет совсем (правда не ясно, какими заботами так занята пожилая актриса — Ред.).

В таких случаях можно обратиться за помощью в социальную службу. У меня не только солидный возраст, но и инвалидность есть. Но социальные работники мне сказали: Наталья Николаевна, вы должны заплатить 240 рублей за то, что вам принесут четыре с половиной килограмма продуктов.

- 240 рублей в месяц должны заплатить?..

- Нет, за один поход в магазины! А если еще раз идти, еще раз платить. Я посчитала: тогда продуктовый набор будет стоить мне в полтора раза дороже, чем если бы я сама сходила в магазин. На этом мои отношения с социальной помощью закончились.

Я живу, никого не трогаю. И вдруг недавно придумали, что я должна платить за капитальный ремонт дома. Люди, которым исполнилось 80 лет, вроде бы от этого освобождены. Но мне приходят квитанция, что у меня скопился долг за несколько лет, хотя я плачу за все коммунальные услуги, кроме капитального ремонта. Чем они занимаются в этом «Жилищнике»?! Просто хотят содрать с меня деньги. Тогда я пожаловалась нашим депутатам. Они обещали поставить всех на место.

Или вот еще: у меня нет машины с 1989 года. Но каждый год мне присылают налог на машину!

Если бы не наши бездарные врачи, которые совершили преступную халатность, я бы не ходила сегодня на костылях. Мне занесли инфекцию, когда делали операцию по замене тазобедренного сустава. Вместо того, чтобы убрать сустав и положить антибиотики, меня заставили три месяца ездить на перевязку. За это время инфекция съела мягкую ткань. Кость со временем восстановилась, а мышцы нет. Поэтому у меня нет опоры для ноги.

Вот так работают у нас все службы. Так работает страна! Могу только сказать, что ни чести, ни совести, ни достоинства в этой стране ни у кого нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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