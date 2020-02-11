Анекдоты: Пожарный Иван стоял и бездействовал. Банк горел, кредит гасился
«Борьба с коррупцией» у нас - это когда одна преступная группировка арестовывает другую, менее крупную и удачливую.
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Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 80 кг, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.
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- Папа, я хочу большую Барби!
- Дочь, я тоже. Мама не разрешает.
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В Одессе:
- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права.
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«Банк вам доверяет», - гласит реклама.
Однако в банке у вас требуют документы, чтобы принять ваши же деньги, и предлагают подписать бланк привязанной ручкой.
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Хозяюшке на заметку: если налить красное вино в стеклянную банку, взять с собой на работу и сказать всем, что это борщ, то обед пройдет веселее, чем обычно.
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- Ты кто?
- Твоя смерть.
- А почему в цветном платье с рюшечками?!
- Нелепая.
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Гениальный план:
1) заказать «жену на час»;
2) заказать «мужа на час»;
3) увидеть, как выглядит нормальная и идеальная семья.
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Футбольный судья утром на будильнике добавил себе еще 5 минут сна за то, что ночью три раза вставал в туалет.
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Прочитал статью «50 вещей, которые стоит сделать перед смертью».
Довольно странно, что там вообще отсутствует пункт «срочно позвоните доктору».
ИСТОЧНИК KP.RU