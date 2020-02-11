2020-02-10T21:20:33+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Пожарный Иван стоял и бездействовал. Банк горел, кредит гасился

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«Борьба с коррупцией» у нас - это когда одна преступная группировка арестовывает другую, менее крупную и удачливую.

***

Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 80 кг, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.

***

- Папа, я хочу большую Барби!

- Дочь, я тоже. Мама не разрешает.

***

В Одессе:

- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права.

***

«Банк вам доверяет», - гласит реклама.

Однако в банке у вас требуют документы, чтобы принять ваши же деньги, и предлагают подписать бланк привязанной ручкой.

***

Хозяюшке на заметку: если налить красное вино в стеклянную банку, взять с собой на работу и сказать всем, что это борщ, то обед пройдет веселее, чем обычно.

***

- Ты кто?

- Твоя смерть.

- А почему в цветном платье с рюшечками?!

- Нелепая.

***

Гениальный план:

1) заказать «жену на час»;

2) заказать «мужа на час»;

3) увидеть, как выглядит нормальная и идеальная семья.

***

Футбольный судья утром на будильнике добавил себе еще 5 минут сна за то, что ночью три раза вставал в туалет.

***

Прочитал статью «50 вещей, которые стоит сделать перед смертью».

Довольно странно, что там вообще отсутствует пункт «срочно позвоните доктору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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