Анекдоты: Пожарный Иван стоял и бездействовал. Банк горел, кредит гасился

«Борьба с коррупцией» у нас - это когда одна преступная группировка арестовывает другую, менее крупную и удачливую.

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Фотографии, на которых человек похудел со 120 до 80 кг, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.

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- Папа, я хочу большую Барби!

- Дочь, я тоже. Мама не разрешает.

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В Одессе:

- Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в чем ты абсолютно права.

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«Банк вам доверяет», - гласит реклама.

Однако в банке у вас требуют документы, чтобы принять ваши же деньги, и предлагают подписать бланк привязанной ручкой.

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Хозяюшке на заметку: если налить красное вино в стеклянную банку, взять с собой на работу и сказать всем, что это борщ, то обед пройдет веселее, чем обычно.

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- Ты кто?

- Твоя смерть.

- А почему в цветном платье с рюшечками?!

- Нелепая.

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Гениальный план:

1) заказать «жену на час»;

2) заказать «мужа на час»;

3) увидеть, как выглядит нормальная и идеальная семья.

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Футбольный судья утром на будильнике добавил себе еще 5 минут сна за то, что ночью три раза вставал в туалет.

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Прочитал статью «50 вещей, которые стоит сделать перед смертью».

Довольно странно, что там вообще отсутствует пункт «срочно позвоните доктору».