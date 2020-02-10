2020-02-10T23:14:00+03:00
Звезды

В лосинах и молодежной толстовке: модная Пугачева появилась на кинопремьере

Примадонна посмотрела «Лёд-2» в компании дизайнера Игоря Гуляева
Алена МАРТЫНОВА
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В отсутствие Максима Галкина, Аллу Пугачеву сопровождал дизайнер Игорь Гуляев.В отсутствие Максима Галкина, Аллу Пугачеву сопровождал дизайнер Игорь Гуляев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером понедельника Примадонна появилась в кинотеатре «Октябрь» на светской премьера фильма «Лёд-2». В отсутствие Максима Галкина, который сейчас гастролирует в Австралии, Аллу Борисовну сопровождал дизайнер Игорь Гуляев.

Алла Пугачева на премьере фильма "Лёд 2". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла Пугачева на премьере фильма "Лёд 2".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появление Пугачевой на красной (а точнее, голубой, стилизованной под лёд) дорожке произвело фурор, и это неудивительно: артистка, которая в прошлом году отметила 70-летний юбилей, выглядела сногсшибательно. Примадонна блистала перед камерами в объёмной толстовке с «рокерским» принтом, на высоких каблуках и в лосинах, подчеркивающих стройные ноги звезды. В зале Примадонна вместе с Гуляевым расположились на девятом ряду, и как отметили зрители, охраны рядом не наблюдалось. Хотя, к примеру, Светлана Лобода пришла на премьеру в сопровождении секьюрити, который неотступно следовал за ней.

Съемочная группа фильма "Лёд 2" на премьере. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Съемочная группа фильма "Лёд 2" на премьере.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямо перед показом один из поклонников успел получить у Пугачевой автограф - звезда расписалась на собственной пластинке «Пришла и говорю», которая вышла в 1987 году.

Давний поклонник певицы успел получить заветный автограф на пластинке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Давний поклонник певицы успел получить заветный автограф на пластинке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Счастливый обладатель автографа на пластинке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Счастливый обладатель автографа на пластинке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отметим, что за последнее время это уже не первый выход в кино Аллы Борисовны. В ноябре она оценила новую ленту Андрея Кончаловского «Грех», где позировала на красной дорожке с актером Александром Домогаровым. А в декабре Пугачева представила в Москве «Тот самый концерт» - юбилейное шоу, из которого в итоге родился фильм.

Лёд 2 - трейлер.В кино с 14 февраля 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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