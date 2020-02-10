В лосинах и молодежной толстовке: модная Пугачева появилась на кинопремьере

Вечером понедельника Примадонна появилась в кинотеатре «Октябрь» на светской премьера фильма «Лёд-2». В отсутствие Максима Галкина, который сейчас гастролирует в Австралии, Аллу Борисовну сопровождал дизайнер Игорь Гуляев.

Алла Пугачева на премьере фильма "Лёд 2".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появление Пугачевой на красной (а точнее, голубой, стилизованной под лёд) дорожке произвело фурор, и это неудивительно: артистка, которая в прошлом году отметила 70-летний юбилей, выглядела сногсшибательно. Примадонна блистала перед камерами в объёмной толстовке с «рокерским» принтом, на высоких каблуках и в лосинах, подчеркивающих стройные ноги звезды. В зале Примадонна вместе с Гуляевым расположились на девятом ряду, и как отметили зрители, охраны рядом не наблюдалось. Хотя, к примеру, Светлана Лобода пришла на премьеру в сопровождении секьюрити, который неотступно следовал за ней.

Съемочная группа фильма "Лёд 2" на премьере.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прямо перед показом один из поклонников успел получить у Пугачевой автограф - звезда расписалась на собственной пластинке «Пришла и говорю», которая вышла в 1987 году.

Давний поклонник певицы успел получить заветный автограф на пластинке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Счастливый обладатель автографа на пластинке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Отметим, что за последнее время это уже не первый выход в кино Аллы Борисовны. В ноябре она оценила новую ленту Андрея Кончаловского «Грех», где позировала на красной дорожке с актером Александром Домогаровым. А в декабре Пугачева представила в Москве «Тот самый концерт» - юбилейное шоу, из которого в итоге родился фильм.