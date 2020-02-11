Китайский коронавирус, последние новости на 11 февраля 2020 года: вакцина есть, ее уже тестируют на животных

Китайский коронавирус продолжает шествие по планете. На сегодняшний день жертвами новой болезни стали больше тысячи человек. На больничную койку под медицинское наблюдение слегло больше 43000 человек. При этом вылечить недуг удалось лишь у 4049 пациентов.

С первых дней распространения болезни ученые (прежде всего китайские) стали разрабатывать действенную вакцину. Накануне выяснилось, что сотрудники Шанхайской восточной больницы при Медицинской школе университета Тунцзи за две недели подготовили десять вариантов вакцины. Каждую из них уже начали тестировать на мышах.

После еще нескольких обязательных этапов успешные образцы начнут тестировать на животных. Скорее всего на обезьянах. До повсеместного внедрения изобретения еще далеко, как минимум пару лет. Но ученые не исключают, что в очагах распространения болезни (таких как Ухань) вакцинацию могут начать и раньше.

Кстати, российским ученым, несмотря на просьбы, так и не были переданы живые штаммы коронавируса. Они необходимы для разработки вакцины.

Тем временем глава российского Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что китайцы протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса, их эффективность доказана. Также она рассказала о судьбе двух китайцев, у которых обнаружили коронавирус на территории России. С ее слов, они практически здоровы и готовятся к выписке. Напомним, новых зараженных на территории нашей страну все еще нет.

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Чтобы прекратить панику сотрудники центра вирусологии «Вектор», который находится под Новосибирском, рассказали о том как пробирки с анализами предполагаемых больных везут в секретную лабораторию. Да-да, со всей России их свозят для проверки именно сюда. Оказалось, упаковывают биологический материал способом «матрешка». Объясняем, что это значит.

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