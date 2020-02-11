2020-02-11T02:57:24+03:00
Звезды

Звёзды на премьере «Лёд-2»: влюблённый Александр Петров, Лобода с телохранителем и Пугачева в толстовке за 20 тысяч

Знаменитости «зажгли» в прямом смысле - киноцентр «Октябрь» пришлось эвакуировать из-за пожара [фото, видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Актёр Александр Петров со сцены признался в любви Стасе МилославскойАктёр Александр Петров со сцены признался в любви Стасе МилославскойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Такой шумной премьеры в киноцентре на Новом Арбате, пожалуй, ещё не было: во-первых, от обилия звезд на красной дорожке фотографу было негде упасть, а во-вторых, закончилось все массовой эвакуацией на самом драматичном моменте фильма.

Вся съёмочная группа фильма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся съёмочная группа фильмаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоило героине затянуть лиричное «Озеро надежды» Аллы Пугачевой, как саму Пугачеву, находящуюся в зале, вместе с остальными зрителями попросили на выход - горим! К счастью, возгорание оказалось крошечным, но досмотреть мелодраму гостям было не суждено...

Алла Пугачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алла ПугачеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако, за пару часов до ЧП никто и представить не мог такого поворота событий. Знаменитости вереницей позировали на голубой (похожей на лёд) дорожке премьеры. Главной звездой вечера стала Примадонна, которая появилась в киноцентре в сопровождении дизайнера Игоря Гуляева.

Гуляев делает селфи с Пугачевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуляев делает селфи с ПугачевойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стильная и заметно постройневшая Пугачева блистала на каблуках, в лосинах и объёмной толстовке, на которую модники сразу обратили внимание. Однако, тем, кто хочет выглядеть, как Алла Борисовна, придётся раскошелиться: вещица марки Diesel, как выяснила «КП», даже со скидкой стоит около 20 тысяч рублей.

Толстовка, в которой появилась на премьере Алла Пугачева, даже со скидкой стоит около 20 тысяч рублей

Толстовка, в которой появилась на премьере Алла Пугачева, даже со скидкой стоит около 20 тысяч рублей

Саша Петров с мамой и племянницей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саша Петров с мамой и племянницейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актёр Александр Петров, сыгравший в фильме предсказуемо главную роль, в этот вечер был предельно откровенен. Всегда тщательно скрывавший личную жизнь, Александр на этот раз вывел к репортёрам маму и 10-летнюю племянницу, а ещё впервые со сцены признался в любви к семье и актрисе Стасе Милославской.

Александр Петров и Стася Милославская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Петров и Стася МилославскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Петров со сцены признался в любви актрисе Стасе Милославской.Александр Петров со сцены признался в любви актрисе Стасе МилославскойАлена МАРТЫНОВА

Светлана Лобода и ее продюсер Нателла Крапивина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Лобода и ее продюсер Нателла КрапивинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Редкая гостья на кинопремьерах Светлана Лобода появилась в сопровождении подруги и своего продюсера Нателлы Крапивиной. Вопреки слухам о крупной ссоре они то ли помирились, то ли и вовсе не ругались.

Светлану Лободу неотступно сопровождал телохранитель Фото: Алена МАРТЫНОВА

Светлану Лободу неотступно сопровождал телохранительФото: Алена МАРТЫНОВА

Лобода с удовольствием позировала фотографам и делала селфи со всеми желающими, но артистку неотступно сопровождал суровый и крепкий мужчина с бородой, судя по всему, телохранитель.

Надежда Михалкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надежда МихалковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Снигирь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия СнигирьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Кончаловская и Любовь Толкалина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария Кончаловская и Любовь ТолкалинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме того, на дорожке блистали актрисы Надежда Михалкова и Юлия Снигирь, юная Мария Кончаловская с мамой Любовью Толкалиной, Настасья Самбурская с именной сумочкой, звезда «Холопа» Милош Бикович, Павел Деревянко, счастливые Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян с жёнами...

Настасья Самбурская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настасья СамбурскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Милош Бикович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Милош БиковичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел Деревянко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Павел ДеревянкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фёдор Бондарчук и Паулина АндрееваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие в этот вечер пришли с детьми - маленькими и не очень (возрастной ценз картины 6+): Алексей Серебряков привёл взрослую дочь, Виктория Толстоганова - сына Фёдора, а Юлия Пересильд вывела в свет очаровательных дочек Анну и Марию. И хотя их папа, режиссёр Алексей Учитель перед журналистами так и не появился, в зале всю семью заметили вместе.

Алексей Серебряков с дочерью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Серебряков с дочерьюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова с сыном Фёдором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова с сыном ФёдоромФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Пересильд с дочками Аней и Машей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Пересильд с дочками Аней и МашейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Светлаков с красавицей-женой Антониной Чеботаревой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Светлаков с красавицей-женой Антониной ЧеботаревойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аглая Тарасова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аглая ТарасоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Колокольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий КолокольцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Летучая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена ЛетучаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Волкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина ВолковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гарик Мартиросян с женой Жанной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гарик Мартиросян с женой ЖаннойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лёд 2 - трейлер.В кино с 14 февраля 2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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