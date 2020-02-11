2020-02-11T15:56:28+03:00
В мире

Кораблестроитель из Таиланда о трагедии с российскими туристами: Спидботы надо запретить - это убийственный вид транспорта

По мнению эксперта, эти суда не соответствуют стандартам безопасности
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Утром 10 февраля у берегов Пхукета на большой скорости лоб в лоб столкнулись два таких судна: погибли двое детей из Челябинска, еще 20 российских туристов получили травмы.Утром 10 февраля у берегов Пхукета на большой скорости лоб в лоб столкнулись два таких судна: погибли двое детей из Челябинска, еще 20 российских туристов получили травмы.Фото: facebook.com
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Живущий и работающий в Таиланде инженер-кораблестроитель, специалист по скоростным судам Альберт Назаров рассказал «КП» о своих давних попытках если не запретить спидботы, то хотя бы предупредить туристов об их опасности.

Напомним, утром 10 февраля у берегов Пхукета на большой скорости лоб в лоб столкнулись два таких судна: погибли двое детей из Челябинска, еще 20 российских туристов получили травмы.

«С нашей стороны была просьба к российской стороне включить предостережение о таких судах в информацию для туристов. Эти спидботы регулярно попадают в аварии, с точки зрения безопасности перевозок - это убийственный вид транспорта. Мы собирали статистику по аварийности этих судов, и она очень печальная, - подчеркивает эксперт. - На спидботах люди сидят в носовой части, и в случае столкновения у них нет шансов (именно там сидели погибшие дети. - Ред.). Люди также сидят боком к направлению движения, что приводит к их смещению при ударе или резкой остановке судна. В результате - множественные травмы. Международные конвенции для скоростных судов четко ограничивают размещение пассажиров, но в Таиланде это, к сожалению, не соблюдается».

Причину высокой аварийности он видит не только в лихачестве капитанов, но и в несоответствии этих посудин каким-либо принятым стандартам безопасности.

«Такие суда туристы должны избегать, и по-хорошему их эксплуатация должна быть запрещена тайскими властями, но навряд ли это произойдет. Остается верить в инстинкт самосохранения туристов и давление страховых компаний. Есть и проблема квалификации экипажей. Мы все время продвигаем здесь тему безопасности, позитивные сдвиги есть, но их недостаточно», - поясняет Назаров.

13 февраля он как раз будет выступать в Таиланде с докладом на эту тему на научной конференции по морским технологиям.

Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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