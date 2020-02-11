2020-02-11T16:20:39+03:00
В мире

"Удар возмездия за Сулеймани": Пентагон соврал миру о количестве своих пострадавших солдат

На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцов
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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На самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцовНа самом деле удар по американским объектам в Ираке привел к ранениям свыше ста бойцовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стали проясняться итоги залпа тегеранских ракет по двум базам США в соседнем Ираке. Напомним, этот «удар возмездия» последовал месяц назад, 8 января, вскоре после того, как американский беспилотник прицельным ударом уничтожил авторитетного иранского генерала Касема Сулеймани, прибывшего с официальным визитом в Багдад.

Запуск 22 ответных ракет со стороны Тегерана чуть было не поставил мир на грань войны — но, к счастью, обошлось. Возможно, потому, что на американских базах в результате не погиб ни один боец. Всех заблаговременно спустили в бомбоубежища — иранцы предупредили о своей атаке Багдад, а тот, в свою очередь, неофициально уведомил американские войска.

Тем не менее, пострадавшие есть. Из-за ударных волн и сотрясения почвы от взрывов ракет (которые прекрасно передаются даже через стены бункеров) множество «звездно-полосатых» воинов получили контузии и черепно-мозговые травмы. Первоначально сообщалось, что таких раненых — «около 50», потом «свыше 80». Теперь же Пентагон уточнил итоговую цифру: 109 пострадавших. Почти все были немедленно эвакуированы в Германию (где тоже есть американские базы) для лечения, сейчас 76 из них вернулись в строй.

Ирак же на этом фоне официально потребовал у Америки вывести все иностранные войска с его территории, но ответа так и не получил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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