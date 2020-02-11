Зачем государство само у себя покупает «Сбербанк» за 3 триллиона

Минфин выкупит у Центрального банка акции «Сбербанка» (50% + 1 штуку) по рыночной стоимости — это порядка 2,7 триллиона рублей. Причем потратит на это деньги из Фонда национального благосостояния — ту самую кубышку, которую страна скопила за счет нефтегазовых доходов. А там всего около 7,7 триллионов рублей. То есть государство продает само себе акции государственного банка и тратит на это триллионы, которые можно было пустить, например, на строительство дорог! Зачем - может возникнуть вопрос у простого человека.

Не все так просто. Разобраться в главных вопросах об операции, которую хочет провернуть Минфин, «Комсомольской правде» помог экономист Денис Ракша.

Зачем власти перекладывают деньги из одного кармана в другой?

- Карманы все-таки разные. Центробанк формально отделен от государства. А «Сбербанк» генерирует очень серьезную прибыль — 870 млрд за 2019 год. Так что просто держа у себя акции, правительство сможет возвращать потраченные на покупку деньги. Как ими распорядиться, будет решать руководство страны: можно положить обратно в ФНБ, а можно и бюджет пополнить.

Сделка затевается, чтобы заработать на акциях «Сбербанка»?

- Скорее тут играют роль два фактора. Во-первых, у ЦБ стало слишком много денег. У него прибыль от акций «Сбербанка», а недавно появились и другие серьезные источники доходов. Это платежная карта «Мир» и система быстрых платежей — они на 100% принадлежат ЦБ и генерируют очень неплохой доход. Во-вторых, между ЦБ и «Сбербанком» уже минимум год есть непонимание. ЦБ обязал все банки присоединиться к системе быстрых платежей, а у «Сбера» давно уже есть своя. Эти две системы конкурируют. Так что отделение ЦБ от «Сбербанка» напрашивалось во избежание конфликта интересов.

Зачем трогать триллионы из ФНБ? Центробанк и Минфин ведь две госструктуры, неужели не могли договориться передать акции бесплатно или за символический рубль?

- Другого выхода не было. Оставшаяся часть акций «Сбербанка» торгуется на свободном рынке. Это точно такие же ценные бумаги, как и в госпакете. И если продать одну часть за рубль, это обрушит стоимость всей компании. Зачем кто-то будет платить рыночную цену, если он видит, как такие же акции отдают за бесценок.

Почему понадобилось тратить деньги из ФНБ?

- А других нет. В бюджете такие расходы не предусмотрены. Но не стоит паниковать, что сбережения тратятся куда-то «не туда». Фонд национального благосостояния — это деньги, которые вложены в финансовые инструменты с низкими рисками и низкой же доходностью. Когда государству нужно, оно может быстро из этих инструментов выйти и получить деньги, которые ему нужны. Акции Сбербанка как раз такой инструмент: их можно продать быстро и по хорошей цене. А если будет держать акции, сможет на них заработать.

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