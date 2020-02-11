В ЦБ ответили, как распорядятся триллионами от продажи доли в Сбербанке

По примерным подсчетам от продажи доли Сбербанка ЦБ получит около 2,7 трлн рублей. Именно столько сейчас стоят те акции, которые финансовый мегарегулятор продаст Минфину. Сделка должна состояться в этом году. Законопроект на эту тему в Госдуме обещают принять в весеннюю сессию. Куда пойдут эти гигантские деньги?

- Акции будут проданы по рыночной стоимости, формула определения которой указана в законе, - пояснили в пресс-службе Центробанка. - В соответствии с законом о ЦБ, 700 млрд рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2020 год. А оставшиеся средства в рамках специального режима будут направлены в казну частично в форме денежных средств, частично в форме передачи в казну требований к Сбербанку по субординированному займу и к ВЭБу по депозиту.

Другими словами, Сбербанк сейчас должен определенную сумму ЦБ и после совершения сделки будет отдавать деньги не ему, а Минфину. Плюс у самого ЦБ лежит депозит в ВЭБе. Эта сумма тоже перейдет к государству. Таким образом казна потратит на выкуп доли крупнейшего банка не 2,7 триллиона, а только 700 млрд рублей. Но сумма все равно впечатляет. Для сравнения, это почти столько же, сколько заложено в федеральном бюджете на здравоохранение.

Взамен у Минфина появятся ценные бумаги, которые могут приносить дополнительный доход в бюджет. Акции госкомпаний, которые котируются на бирже, выплачивают 50% прибыли в виде дивидендов акционерам. И это существенные суммы для казны.