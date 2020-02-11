Ударит ли Турция снова в спину России в Сирии

Рано или поздно это должно было случиться — прямое столкновение регулярных войск Турции и Сирии.

Дело в том, что террористический гнойник на карте Сирии - зона «Идлиб» - начал постепенно расползаться за свои пределы. Свезенные сюда со всех концов страны боевики разных группировок попытались расширить свой «котел» обитания, что стало поводом для контрнаступления войск Башара Асада. В это моментально вмешались войска Реджепа Эрдогана. И понеслось - конфликт грозит перерасти уже в войну между Сирией и Турцией.

1. Что сейчас происходит в «Идлибе»?

3 февраля от артогня со стороны армии Асада по территории боевиков погибли 5 военных и 3 гражданских спеца из Турции. 13 ранены. Но как они там оказались?!

По информации источников «КП», турки запросили у российских военных помощь в проходе своей колонны через этот район. На что получили «категорическое нельзя»! Потому что в районе шли бои с террористами.

И турки поехали на свой страх и риск – что закончилось трагически.

Турция заявила, что ответным ударом «нейтрализованы 76 сирийских солдат».

За кадром остался вопрос, что вообще турки делали в боевых рядах террористов, углубившись на территорию Сирии на 50-60 километров? Ведь по сочинским соглашениям они имеют право заходить не дальше 5 километров от границы Турции.

10 февраля турецкая колонна снова попала под артогонь сирийцев. Снова 5 погибших. И ответный удар - «нейтрализована 101 цель» (по рапорту из Турции).

Турецкий танк, уничтоженный сирийцами 3 февраля под Саракибом, Идлиб.

2. Чего хочет Дамаск?

Сирия никогда не скрывала, что конечная цель – освобождение от террористов всей страны. Пару лет назад это казалось фантастикой. Но благодаря военной дипломатии России Асаду удалось вернуть огромные территории. И аппетит разгулялся.

Сегодня войска Асада празднуют очередную «историческую победу». За неделю армия Сирии отбила у боевиков трассу М5, соединяющую главные города страны - Дамаск и Алеппо. Прямого сообщения между «двумя столицами» Сирии не было с 2012 года.

Но боевики из Идлиба огрызаются. Ведут обстрелы Алеппо и атакуют беспилотниками российскую авиабазу «Хмеймим». А ведь именно Анкара брала на себя ответственность за эту зону, расставив по ней 12 наблюдательных пунктов. Сейчас 5 из них - уже на территории, которую отвоевал Дамаск.

3. Чего хочет Турция?

Эрдоган грозит Асаду «высокой ценой» за обстрел его военных и стягивает силы к Сирии. По данным источников «КП», группировка Турции в Идлибе сегодня - 5 тысяч бойцов. Только за неделю туда переброшено 20 танков, 30 бронетранспортеров, 15 орудий. Анкара цепляется за ускользающий Идлиб.

Эту зону Турция уже давно де-факто считает своей. И ее потеря - удар по имиджу Эрдогана. Ведь приграничье Сирии населено туркоманами — этническими родственниками турков. Поэтому Эрдоган ставит ультиматум: до конца февраля Асад должен отвести войска. Но он этого делать, конечно, не будет.

В ответ Турция перебрасывает боевиков на север Сирии, патрулируемый российской военной полицией. Тут - бывшие курдские территории. Так Анкара рассчитывает замедлить наступление Асада на Идлиб.

Турецкая бронетехника в сирийской провинции Идлиб.Фото: YouTube

Для этих же целей миру могут явить новое «шокирующее видео» преступлений Асада. В Минобороны России уверяют, что видео с «химической атакой» уже снято и ждет своего часа.

4. Как поведет себя Россия?

Очевидно, Москва тут – на правах главного миротворца. И ведет переговоры с Турцией.

Будущее Идлиба видится из Москвы исключительно через примирение. Дамаск на это готов. Но для такого мира требуется отделить в Идлибе оппозицию от террористов. А заниматься этим обещала и должна Турция.

5. Будет ли новый удар в спину?

Для США конфликт между Россией и Турцией был бы на руку. Вашингтон явно и тайно подначивает Эрдогана против Москвы. Не случайно в эти дни в Анкару прилетел спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри...

Но Эрдоган прекрасно понимают, что в случае большой войны с Сирией миллионы беженцев из Идлиба хлынут в Турцию. К тому же за спиной Дамаска будет стоять Москва, с которой он уже пробовал ссориться (никто не забыл сбитый Турцией российский военный самолет). И ему не понравилось.

Можно не сомневаться - если Анкара развяжет войну в Сирии, Россия включит экономические рычаги – вплоть до нового запрета туризма (а новый турсезон — уже на носу). Небо над Идлибом — тоже под контролем России, а без превосходства в воздухе говорить о победе Турции в Идлибе не приходится.

Своих избирателей Эрдогану придется радовать победами на других фронтах. Например, очень кстати на юго-востоке Турции началась операция «Капкан-6» против активистов Рабочей партии Курдистана. Для внутреннего потребления – это вполне сгодится.

А вот с Россией, как бы ни хотелось помахать ятаганом, Эрдогану придется договариваться.