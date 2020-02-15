Диеты звезд: Малахов худеет на шоколадках, а Волочкова - на яйцах

Новогодние оливьешки прочно отложились на наших фигурах и не спешат нас покидать. Звезды - не исключение. Кто-то продолжает кулинарный марафон на Мальдивах и в Майами, а шоумен Андрей Малахов одним из первых заступил на службу. Там уже не до плюшек. Кумир домохозяек в битве за зрителя готов к любым экспериментам.

"КП" изучила диеты звезд.

Ради кубиков на прессе

Сейчас, например, 48-летний телеведущий решил нарастить мускулатуру. Под присмотром персонального тренера Малахов надеется в скором времени превратиться в атлета.

- Андрей и до знакомства со мной занимался спортом, мы просто подкорректировали некоторые моменты, - рассказывает «КП» тренер Малахова, обладатель титула «Мистер Олимпия-2019» Александр Прогрессов. - Даже при своей загруженности Малахов занимается три раза в неделю, иногда даже 4 раза. Конечно, изменили питание - это важно для наращивания мускулатуры. Сейчас у него в приоритете курица и рыба. Мучное, фрукты, в особенности бананы и виноград, исключили - в них очень много сахара.

Если есть потребность в сладком, разрешаю Андрею съесть перед тренировкой дольку черного шоколада. Можно и протеиновые батончики, но только если в них нет большого количества сахара. Надо внимательно смотреть на их состав: если сахар не превышает 6 - 8 граммов, то можно брать. Из круп Андрей по моей рекомендации ест бурый рис, овсянку и гречку. Овощи рекомендую только зеленые. Можно сказать, Малахов придерживается принципов дробного питания. Ест понемногу, но часто.

- И на сколько он похудел?

- Мы пока не взвешивались. Но для нас вес - не показатель формы. Мы ориентируемся на внешний вид. Андрей добивается красивого мышечного рельефа.

Андрей Малахов качает мышцы под присмотром тренера Александра Прогрессова.Фото: Instagram.com

Убедил Настю начать есть

Помимо Малахова, Прогрессов тренирует и других знаменитостей: мужа Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана), Анастасию Волочкову. Именно он уговорил балерину начать полноценно питаться. В конце прошлого года Анастасия хвасталась в Инстаграме: «За весь день съела пару листиков салата, и все». Поклонники тогда забили тревогу - мол, Настя, хватит голодать, пора начинать есть!

- Волочкова хотела немного похудеть, подтянуть формы, - рассказал тренер. - Ее питание тоже коррективовали. Посоветовал Насте добавить в рацион нормальные продукты, потому что она очень мало ела до этого. А сейчас ест яйца, рыбу и индейку. И добавили в ее меню немного углеводов для энергии, поскольку у Волочковой большие балетные нагрузки.