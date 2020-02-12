Александр Осипов, губернатор Забайкалья: Ван Юньбинь здоров, как бык! Гражданину Китая вручили букет цветов и выписали из больницы

В среду, 12 февраля, примерно в 6.15 мск я позвонил главе Забайкальского края Александру Осипову - чтобы справиться о здоровье гражданина КНР, которого в местной больнице лечили от коронавируса.

- Ван Юньбинь у нас здоров, как бык, - радостно сказал губернатор. - Давно уже это понятно. Теперь пришли подтверждения анализов - сегодня ночью - так что, все в порядке. Заболевание он перенёс легко. Сильный организм у человека.

- Вы его сегодня выписываете?

- Он уже выписан. На момент нашего разговора в больнице его уже нет. Я специально отправлял на выписку нашего министра здравоохранения - чтобы его поддержали, вручили цветы. И чтобы у него было хорошее настроение. Человек же находился в такой тревоге и в волнении... Ну, чтобы теперь все было в порядке..

- Ему цветы только подарили или ещё что-то?

- Ну, это наш минздрав там занимается, я ему перечень подарков не составлял. Но сказал, чтобы его, конечно, там поддержали.

- А его супругу (она гражданка России) тоже выписали - вместе с пятилетней дочкой?

- Нет, их выпишут немного позже. По-моему, 14 февраля у них должна быть выписка. (Когда закончится карантин, они же общались с Ван Юньбинем - после того, как он прибыл из Китая, до его госпитализации. - А.Г.) Мать и дочь не заразились, все в порядке.