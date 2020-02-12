Самопровозглашенный президент Венесуэлы вернулся домой живой и невредимый

Во вторник самопровозглашенный президент Боливарианской Республики Хуан Гуайдо успешно приземлился в столичном аэропорту Майкетиа, вернувшись из своей заграничной поездки, в которой он находился целых три недели. За время отлучки «глава государства» успел побывать сразу на трех континентах: из Венесуэлы он выехал в Колумбию, откуда устроил настоящий «Евротур» - Швейцария, Великобритания, Бельгия, Франция, Испания, а затем посетил Канаду и США. Практически везде Гуайдо принимали со всеми необходимыми почестями, включая аудиенции с руководителями высшего уровня.

Однако выезжая за рубеж политик серьезно рисковал. Дело в том, что согласно решению, Верховного суда, Гуайдо официально было запрещено покидать пределы Венесуэлы, поэтом во вторник все гадали — схватит ли самозванца в аэропорту полиция, или он сможет беспрепятственно прибыть в столицу, как уже делал в феврале прошлого года, когда совершал свое первое «турне».

Аэропорт Майкетии в послеобеденные часы был похож на стадион, на котором все готовились к прибытию рок-звезды, — толпы полиции, журналистов и «фанатов»-оппозиционеров. Правда в этот раз помимо «борцов с режимом» было довольно много и чавистов, пришедших «заклеймить позором» лидера антиправительственного движения.

Особенно готовились к приему «шефа» коллеги Гуайдо по парламенту (вернее часть депутатов по «альтернативном» законодательному собранию, ведь сейчас в стране две Национальные ассамблеи, не признающие друг друга). Они прервали сессию парламента и выдвинулись к аэропорту, чтобы поддержать лидера. Чависты не отставали — все части и так небольшого здания были заполнены полицейскими и провластными активистами.

Оппозиционеры запугивали друг друга с самого утра, пересылая фотографии с ракетными установками, которые якобы Мадуро направил в район аэропорта, видимо, чтобы сбить гражданский лайнер с Гуайдо на борту. Зловещее фото машины с надписью Sebin (венесуэльский аналог ФСБ) внушал ужас «борцам за демократию», ведь этот автомобиль находился в окрестностях авиаузла, и поэтому мог быть использован для захвата «президента».

Весь этот кишащий «муравейник» по мере приближения Гуайдо приходил во все большее движение. Начинались стычки, неразбериха и прочие проблемы всех массовых мероприятий. Одного из членов парламента задержали правоохранители, паре моих «коллег по перу» отдавили ноги, а кто-то вообще вступил в драку с идеологическим оппонентом. Посмотрев на весь этот «восточный базар» власти решили просто напросто ограничить доступ в терминал.

Впрочем, все обошлось без серьезных инцидентов. Правда уже на паспортном контроле на «главу государства» набросилась невесть откуда взявшаяся женщина, заклеймившая его позором. Как выяснилось позднее, это оказалась работница финансируемой из бюджета авиакомпании «Conviasa», попавшей на днях под санкции США. Дама не ограничилась одними словами и вылила на своего высокопоставленного оппонента пакет с каким-то содержимым. Знакомые оппозиционные журналисты сразу же испугались, что это могли быть самые настоящие фекалии, которыми чависты еще несколько недель назад закидывали своих противников во время попытки прорыва к зданию Нацассамблеи. Но в этот раз повода для паники не было — орудием служила лишь упаковка от сока. Тем не менее под крики «Предатель!», «Скотина!» (от сторонников властей) и «Гуайдо! Гуайдо!» (от оппозиции) «президент» спешно ретировался к ожидавшему его автомобилю.

Машина унесла самозванца в самое сердце города — площадь Боливара, правда не перед Национальной ассамблеей, а в район попроще — муниципалитет Чакао, считающийся оплотом оппозиции. Там «борцы с режимом» запланировали митинг, куда «заморский гость» и прибыл в полной сохранности. На площади уже собрались страждущие, созванные сюда через социальные сети. Обратившись к ним, Гуайдо назвал режим Мадуро трусливым и пообещал чавистам новые санкции. Одновременно с этим лидер оппозиции пожаловался на то, что у него дома нет воды, видимо, стараясь подчеркнуть свою близость к простому народу. После таких откровения политик пообещал в ближайшее время рассказать о подробностях своего зарубежного вояжа и отбыл домой.

Вся ситуация с возвращением лидера антиправительственных сил, по мнению политологов, положительно сказалась на его имидже среди оппозиционно настроенных граждан, которые уже стали терять веру в возможность победы над «режимом». Складывается ощущение, что у Гуайдо наступила «белая полоса» - сначала приемы на высшем уровне, включая Дональда Трампа, затем триумфальное возвращение в Каракас, самим фактом которого «президент» указал Николасу Мадуро, «кто здесь хозяин». Однако уже скоро эта эйфория пройдет и противникам чавистов придется перейти к более прозаичным делам — подготовке к выборам в Национальную ассамблею, где им необходимо будет завоевывать большинство голосов, чтобы иметь возможность доминировать над властями в том же формате, что и сейчас.

Впрочем, есть мнения, что во время своего пребывания в США Гуайдо мог и договариваться о военной поддержке оппозиционеров со стороны Белого дома или, по крайней мере, о наращивании силового давления на Мадуро. Какой путь изберет главный противник властей, покажет время, а пока он заново привыкает к обычным венесуэльским будням, уже без заграничного лоска.

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