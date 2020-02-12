«Полная независимость и суверенитет»: Рогозин рассказал, для чего нужен «Восточный»

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:24:54+03:00

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Бригады постепенно оставляют космодром «Байконур» и переезжают на «Восточный», который предназначен для обеспечения всех интересов по федеральным программам. Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Восточный предназначается для обеспечения всех наших интересов по федеральным программам. Это для нас гарантия того, что чтобы не произошло в мире - у нас есть на своей территории космодром, который обеспечит выведение любых космических аппаратов. Полная независимость и суверенитет - для этого нужен Восточный», - сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин сообщил, что на данный момент с «Восточного» в космос отправляются две ракеты Союз-2. С конца апреля начинает пусковая кампания, в ходе которой в этом году проведут 4 пуска спутников компании One Web. «Дальше темпы будут наращиваться. Вторая очередь, 2023 год, под ракеты Ангара. Третья очередь - под ракеты Союз-5», - добавил он.

Напомним, 12 февраля празднуется день рождения космодрома Байконур. В этот день гендиректор «Роскосмоса» дал небольшое интервью Радио "Комсомольская правда" и рассказал о советских традициях, которые до сих пор соблюдаются космонавтами, а также ракетах "Союз-5" и Байконуре.

Дмитрий Рогозин в прямом эфире Радио Комсомольская правда .

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ИСТОЧНИК KP.RU