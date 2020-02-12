2020-02-12T14:03:36+03:00
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда

Бывший чиновник совершил суицид сразу после оглашения приговора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший начальник Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов попытался покончить с собой в зале судаБывший начальник Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов попытался покончить с собой в зале судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний России Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда после оглашения приговора.

Чиновника обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у экс-замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Судья Чертановского суда Наталья Шабашева озвучила вердикт о взятии Свиридова под стражу. Он был приговорен к трем годам реального заключения, передает Baza. Именно после этих слов бывший начальник управления покончил с собой.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил информацию РБК. Экс-сотрудник ФСИН умер на месте.

Согласно данным источника сайта kp.ru в оперативных службах, смерть наступила в 13:31 в среду, 12 февраля. Виктор Свиридов умер от кровопотери: он был еще жив, когда приехали медики, но спасти его было невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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