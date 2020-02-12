Самое главное о самоубийство экс-начальника управления ФСИН Свиридова в суде: Не выдержал приговор

Что случилось?

Днем 12 февраля в Чертановском районном суде Москвы экс-начальник одного из отделов ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой. Он совершил суицид сразу после того, как судья озвучила ему обвинительный приговор. На место тут же приехала "скорая", но врачи не смогли спасти мужчину. Как сообщил источник kp.ru, время констатации смерти экс-начальника управления ФСИН - 13:31.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760347" frameborder="0"></iframe> Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда.Бывший чиновник совершил суицид сразу после оглашения приговора

В чем обвиняли Свиридова?

В вымогательстве взятки в 10 миллионов рублей. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима - при том, что его статья предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, заявление написал бывший руководитель Свиридова во ФСИН Александр Сапожников. Здесь Свиридов руководил транспортным управлением, но был уволен 5 лет назад и занимался бизнесом.

Обвиняемый свою вину не признавал, защита собирается обжаловать приговор. "Единственным доказательство были записи телефонных разговоров. При этом экспертиза фонетическая не проводилась", - сообщил kp.ru адвокат.

У Свиридова был рак в четвертой стадии - защита надеялась, что это также будет смягчающим обстоятельством.

Как Свиридов пронес оружие в суд?

Он находился не под арестом, а под подпиской о невыезде: в здание суда он зашел утром с адвокатами.

Источник "Интерфакса" сообщает, что наградное оружие Свиридов пронес в сумке, которую на входе досмотрели ненадлежащим образом. Источник издания BAZA уточняет, что на входе рамка металлодетектора не сработала и поэтому пристав обыскивал Свиридова вручную. В кармане у экс-силовика нашли только флягу с алкоголем.

Эта версия изучается. Мосгорсуд утверждает, что рамки металлодетектора утром и днем в здании были исправны. Проверяются действия приставов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760355" frameborder="0"></iframe> Экс-начальник ФСИН скончался после попытки самоубийства в зале суда.Московский городской суд подтвердил информацию о том, что бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказании Виктор Свиридов покончил с собой в здании суда в Москве в среду.

В интервью kp.ru бывший сотрудник ФССП Евгений Маслов предположил, что обвиняемый подкупил приставов - либо любого другого сотрудника суда. У них была возможность заранее пронести оружие в суд и спрятать его для Свиридова.

Что дальше?

СК возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). С места изъяли наградное оружие Свиридова, собирают записи камер.

- Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима. Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, - сообщает СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760344" frameborder="0"></iframe> Первые кадры после инцидента в Чертановском суде.

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