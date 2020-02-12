Росгвардия отметит парадом 100-летние фронтовика, кавалера высших наград СССР и США

В четверг жители столицы могут стать свидетелями необычного парада. Он начнется около 16.00 во дворе 17-го дома по Тверской улице. Никакой военной техники на улице не будет: рота Почетного караула с оркестром и военнослужащие Россгвардии пройдут торжественным маршем, держа равнение на окна ветерана Великой Отечественной войны, полковника в отставке Алексея Волошина.

Потом выступит хоровая группа воспитанников Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск национальной гвардии России. Они будут петь для Алексея Прохоровича, которому в 13 февраля исполняется 100 лет.

Вглядываясь в молодые лица бойцов Россгвардии уроженец Тамбовской губернии Алексей Волошин будет вспоминать учебу в Одессе, знаменитое выступления Молотова по радио 22 июня 1941 года, после которого он вместе с другом отправился в военкомат. Оттуда Волошина отправили в Одесское артиллерийское училище, где во время эвакуации он получит свое первое осколочное ранение.

24 июня 1945 года, в день исторического Парада Победы, Алексей Волошин пронес знамя Артиллерийской академии через Красную площадь.

Судьба Алексея Волошина похожа на миллионы других: после ускоренной подготовки, уже в феврале 1942 года его лейтенантом отправят в 54-й тяжелый артиллерийский полк Юго-Западного фронта, где он получит второе ранение. Потом был Сталинград, и еще 4 ранения. В битве на Курской дуге батарея под командованием Алексея Волошина уничтожит 3 фашистских танка (за всю войну - 20). Об этом памятном бое ветерану напоминает орденом Красного знамени.

Потом было освобождение Чернигова, успешное форсирование Днепра, за которое он получит звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда". После ранения в ногу Алексея Прохоровича госпитализировали в Москву, где он поступил в Артиллерийскую академию.

Осенью 1944 года слушателя академии вызвали в Кремль. Там представитель американского президента Гопкинс и посол США Гарриман вручили советскому офицеру высшую воинскую офицерскую награду своей страны – «Серебряную Звезду».

Присвоил ее нашему офицеру награду сам президент США Франклин Рузвельт. Глава государства-союзника решился таким образом отметить четырех советских младших офицеров (по одному от каждого рода войск), которые отличились в боях против фашистских захватчиков, и были удостоены звания Героя Советского Союза.

24 июня 1945 года, в день исторического Парада Победы, Алексей Волошин пронес знамя Артиллерийской академии через Красную площадь. Его грудь в тот день украшали высшие награды СССР и США. Сегодня Герой Советского Союза Алексей Волошин - единственный из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, награжденных медалью США "Серебряная звезда".

На этом служба героя не закончилась: полковник уйдет в запас только в 1975 году. Известно, что с 1976 по 1985 год ветеран возглавлял Московский городской стрелково-спортивный клуб ДОСААФ и вел активную работу в ветеранской организации Росгвардии.

Там фронтовик рассказывал о наступлениях, дуэлях с немецкой тяжелой самоходно-артиллерийской установкой "Фердинанд", секретах, которые помогали его подразделению выигрывать сражения.

В честь героя сотрудники Росгвардии сняли видеоролик, который рассказывает об основных этапах жизни этого удивительного человека.