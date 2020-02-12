Греф пообещал Мишустину, что покупка Сбербанка принес больше дохода, чем другие инвестиции

«Комсомолка» уже писала о хитром плане правительства по покупке контрольного пакета акций Центробанка в Сбербанке (50% плюс одна акция). Акции будут выкуплены по рыночной стоимости за счет средств Фонда национального благосостояния. Это та самая «кубышка», которая долгое время стояла нераспечатанной. Всего в ФНБ накопилось 7,7 триллиона рублей, из них 2,7 триллиона пойдет на покупку акций Сбера. Акции перейдут на баланс ФНБ.

Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка будет рассмотрен на заседании правительства в четверг. Накануне премьер Михаил Мишустин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом.

- Дивидендная доходность (акций Сбербанка, - Ред.) такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются, - сказал Греф.

Как рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, покупка акций Сбербанка не отменяет планов правительства по инвестированию средств ФНБ в инфраструктурные проекты.

По словам Грефа, инвесторы позитивно оценили предстоящую покупку.

- Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи и они ее поддерживают, - сказал Греф. - Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И, конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании.

В свою очередь Михаил Мишустин рассказал, что правительство будет использовать технологии Сбербанка при создании государственной цифровой платформы.

- Очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Мы совместно все эти технологии отработаем, - сказал Мишустин, заметив, что Сбербанк станет еще удобнее для клиентов.