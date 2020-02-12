Государство покупает «Сбербанк» само у себя: что делать вкладчикам

Перекладывание «Сбербанка» из одного кармана в другой — правительство выкупит его у Центрального банка — станет одной из крупнейших сделок в истории России. За 50% плюс 1 акцию придется заплатить по рыночной стоимости — чуть меньше 2,9 триллионов рублей или 45 млрд долларов. Эти деньжищи возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а после сделки ЦБ вернет в казну большую часть выручки — порядка 2 триллионов. Куда потратят эти деньги, чиновники пока не рассказывают.

А что в связи с этим делать обычным вкладчикам «Сбербанка»? Тем, кто получает там зарплату и держит сбережения. «Комсомольская правда» разбиралась в практической стороне вопроса вместе с председателем наблюдательного совета Московской биржи Олегом Вьюгиным. Он, кстати, в свое время работал и в Минфине, и в ЦБ, так что знает, о чем говорит.

Стоит ли сейчас что-то делать вкладчикам «Сбербанка»?

- Без паники, ничего страшного с крупнейшим банком страны не происходит. Обычным клиентам не о чем волноваться, они вообще не заметят изменений. Так что если вас все устраивает, продолжайте держать деньги в «Сбербанке».

Часть акций «Сбербанка» в свободной продаже — они поднимутся в цене? Может, нужно вложиться в них сейчас, чтобы продать подороже?

- После того, как о грядущей продаже было объявлено официально, акции «Сбербанка» и правда пошли вверх. Но это краткосрочный эффект. На рынке полно спекулянтов, да и вообще ценные бумаги все время «гуляют» вверх-вниз.

Перемена собственника вряд ли приведет к глобальному росту акций «Сбербанка». Его могло бы обеспечить улучшение показателей работы банка. Они, кстати, и сейчас на очень хорошем уровне. Также на котировках может сказаться смена председателя правления. Сейчас Герман Греф - гарант того, что банк будет работать так же, как и раньше. В этом смысле роль личности в истории велика. Все-таки речь не о частном, а о государственном банке. Тут председателю правления нужно находить золотую середину между интересами вкладчиков, государства и других акционеров. А они далеко не всегда совпадают. У Грефа такая способность есть.

Купить и продать акции «Сбербанка» можно всегда — это ликвидный актив, который легко трансформируется в деньги. А играть на биржевых качелях неопытным в этих делах людям я бы не советовал.

Как такая крупная сделка скажется на курсе рубля?

- Вероятно, национальная валюта укрепится. Дело а том, что Платить за акции Минфин будет в валюте, так как ФНБ формируется в долларах, евро и фунтах. А ЦБ тратит деньги в рублях, также в национальной валюте средства должны поступить в бюджет. То есть ЦБ нужно продать огромный массив валюты. А раз предложение на рынке вырастет, упадут и цены. Другое дело, что ЦБ собирается не допустить серьезных колебаний курсов. Уже объявлено, что продавать валюту будут в течение 3-7 лет небольшими долями. Так что резкого скачка рубля тоже ждать не стоит, зато национальная валюта станет устойчивей.

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