За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»

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Обозреватель «КП» Владимир ВОРСОБИН отправился в Чувашию, чтобы выяснить - что толкает губернаторов на такие поступки.

САУНА В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Прораб Борис Портнов приступил к строительству губернаторской сауны в здании правительства Чувашии с неохотой. Он, как замдиректора местного Управления капитального строительства, смысла в такой стройке не понимал.

По версии следствия, прораб Борис Портнов проник в здание администрации и самочинно построил сауну губернатору...Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Чиновники себе этих саун везде понастроили, - рассказывает Борис. - В домах, в спецгостиницах, но на работе - зачем?! В соседнем здании - Верховном суде тоже сауна... Хотя мне-то что! Дело хозяйское. Администрация так решила. Мне дали проект со всеми подписями и госэкспертизой, выделили деньги из бюджета, я приступил к строительству. Сдал приемной комиссии и забыл...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760217" frameborder="0"></iframe> Прораб Борис Портнов - о чиновничьих саунах.

Но вот беда. О сауне пронюхали журналисты. Заулыбались фельетонами. Пришли прокуроры, дескать - кто разрешил?! На чьи деньги? По какому такому праву?

Сауна в доме правительстваФото: Instagram.com

Чувашские власти подумали-подумали и...

Приговор суда:

«В результате преступных действий Портнов (тот самый прораб. - Ред.) в целях извлечения выгод для неустановленных лиц из числа руководства администрации главы Чувашской Республики незаконно использовал подвальные помещения административного здания с целью организации их досуга в сауне с бассейном...»

То есть прораб самовольно проник в офис губернатора, учинил там ремонт и сауну.

Все это, чтобы, цитирую: «Получить выгоду и преимущества для себя, а именно расположение к себе высокостоящего руководства, денежного премирования».

Как рассказывал потом глава местной администрации следователям: «Зашел я случайно и вижу, кто-то построил сауну! Я сразу заявил - безобразие! Кто учинил?!»

Портнова, до последнего отказывавшегося верить происходящему («Вы же мне сауну заказывали!»), к счастью, не посадили. Амнистировали. Но администрация еще и вчинила строителю иск... за свою же сауну - на 7 624 597 рублей. Потому как по решению Верховного суда (в здании которого, напомним, тоже парная) в казну деньги следует вернуть.

И все-таки...

Серьезно. Без иронии. Михаил Игнатьев - нормальный губернатор. Поверьте. Где лучше? Вот начистоту...

Да таких губернаторов пруд пруди!

Кто из русских чиновников принародно кается за ошибки? Кто рискнет показаться мягкотелым, чтобы произнести: «Готов нести ответственность - правда мне дороже»?

По сравнению с другими чувашский глава, кстати, искренен. Местные власти даже честно порекомендовали жителям республики уезжать для поиска работы в другие регионы, отчего рейтинг главы, правда, стал еще ниже.

(Кстати, в российском рейтинге о запросах на зарплаты Чувашия заняла последнее место. Ее жители согласны получать в среднем... 17,8 тысячи рублей.)

И остался бы Игнатьев на следующий срок рядовым политическим тяжеловесом и долгожителем, если бы не один вздорный пустяк. Который Игнатьева и похоронил.

Гоголевская история. Помните, слова Городничего из «Ревизора»?

«Найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит... Чина, звания не пощадит... Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! Чертово семя!..»

И. о. главы Чувашии Олег Николаев пообещал корреспонденту «КП» Владимиру Ворсобину (справа) уважительно относиться к людям. Фото: Личный архив Владимира Ворсобина.

«ПОД ВАС КОПАЮТ!»

- В январе у губернатора случился нервный срыв, когда он призвал «мочить журналистов», - вспоминает редактор местной газеты «Правда ПФО» Александр Белов. - Но мало кто заметил: слово «журналисты» он не произнес. Думаю, он хотел «замочить» Юру. Юра (улыбается) его крепко достал!

Игнатьев призывал «замочить» загадочного Юру (глава не называл имен, но об этом удивительном персонаже чуть позже) давно. К этому даже привыкли.

Все понимали, что мучительный перевод с чувашского на русский приводит к лексическим парадоксам.

Губернатор искренне верил, что «замочить» - значит «вывести на чистую воду».

Сей грех в республике знали, кухонное издевательство над губернатором росло.

И когда архимандрит местного монастыря француз Паскье (отец Василий) выставил в блоге очередной игнатьевский перл: «Главное - не линять» (глава имел в виду «не лениться»), гогот стоял гомерический.

Паскье, будучи по-европейски свободолюбивым монахом (в 90-х он перешел из греко-католичества в православие), конечно, не имел в виду ничего дурного, а просто заметил в новом для него языке ошибку. Но в администрации решили - диверсия. Хозяина троллят. Кто-то заплатил такие деньги, что настроил против него даже церковь.

И тут опять-таки ничего экзотического. В каждой российской губернии за казенный счет работают целые армии конспирологов - могучие департаменты для информационной борьбы с внутренними и внешними врагами. Ведь если где-то написали про главу плохое, значит, непременно кто-то заплатил.

Значит, мобилизация. Война. Информатака.

А что нужно для обороны? Деньги. Много!

На этой идее кормятся сотни политтехнологов, телеграм-каналов и вице-губернаторов по внутренней политике. Склонившись над картой боевых действий, они шепчут бледному от ужаса губернатору кодовые слова: «администрация президента», «падение рейтинга», «агенты влияния», «под вас копают!»

...А несчастного батюшку вызвали на ковер. Тот быстро удалил пост. Но нервозность у властей осталась.

«ИХ НАДО МОЧИТЬ»

Последней каплей стал злосчастный Юра.

«Есть у нас такой Юра Сидоров, блогер и матерщинник, - рассказывает редактор Александр Белов. - Странный парень. В прошлом году, например, перед Госсоветом, он торжественно раздал приглашенным игру бинго с изображением «главного коррупционера республики» Игнатьева. После скандала с китайцами (чувашские власти планируют передать им 4911 гектаров пахотных земель) вручил главе русско-китайский разговорник. Или главе Заксобрания после видео с чиновничьего корпоратива, где выписанная из Москвы певица Королева пела: «Желтые тюльпаны - вестники разлуки», подарил желтые цветы (блогера задержали, приговорили к штрафу).

И вот в Крещение Сидоров позвонил наивному сельскому священнику и попросил освятить администрацию от бесов и коррупции. Батюшка окропил «свечку» и простодушно подтвердил: изгонять бесов из административных зданий - дело нужное...

Начался всечувашский хохот. У Игнатьева, видимо, еще не забывшего выходку Паскье и всерьез подозревающего против себя «заговор», сдали нервы. На встрече с придворными журналистами он закричал:

- Ни одну кляузу никогда не написали о человеке труда, имея свою добрую душу и доброе сердце. Корректная критика - я сам лично всегда возбуждевал (он выразился именно так. - Авт.) и буду ее собирать - нет вопросов. С утра до вечера критикуют, сидя на заказах... Отдельные, которые приходят с разных регионах (Сидоров действительно приехал из Уфы. - Авт.) к нам, хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о ком и о чем. Поэтому нас здесь четко надо обозначать, что если их надо мочить.

Тут начался всероссийский скандал. Игнатьева заметили даже в ОБСЕ и ООН.

И, понимая, что совершил чудовищную ошибку, глава республики, похоже, спонтанно попытался ее исправить - сыграть на публику... с ключами от пожарной машины... Стало еще чудовищнее. Игнатьев погубил карьеру. Своими же руками.

Ему не повезло.

Именно в эти дни, после слов президента о недопустимости хамства чиновников, все совпало - политикам позарез нужен был козел отпущения, а московским врагам губернатора - повод его снять...

Говорят, в последние дни губернаторства, когда в комиссии по этике «Единой России» рассматривалось персональное дело, Игнатьеву дали последнее слово. Несколько этажей по пути к селектору, как говорят очевидцы, глава Чувашии шел полчаса... Стало плохо с сердцем.

Перед отъездом я смог дозвониться до бывшего главы, чьей простосердечности и неуклюжести уже искренне сочувствовал.

- Ваши односельчане, говорят, что зря вы обидели журналистов. Они, дескать, вернули вам должок.

- Я всегда корректно относился к журналистам и даже к тем, кто критиковал меня. Я говорил не о прессе, а о тех, кто приехал сюда, не зная наших обычаев. Но в любом случае - я извинился!

- Как у вас так вышло нелепо с ключами?

- Это были люди, которых я хорошо знал, - вздохнул Игнатьев. - И это было по-товарищески. Не поняли меня просто... В любом случае - решение президента я принимаю и не собираюсь его обсуждать.

- Михаил Васильевич, - наконец задаю я вопрос, на который так и не нашел ответа. - На ваше место встал ваш давний критик - депутат от «Справедливой России» Олег Николаев. То, что с вами произошло, - несчастный случай или спланированная акция?

В трубке наступила тишина.

- Я не буду это комментировать, - сказал бывший губернатор.

А мне почему-то опять вспомнился «Ревизор».

Помните заключительную сцену, когда Городничий все понял. Впереди - позорная отставка. Все вокруг тихо посмеиваются - мол, поделом тебе, барин...

Тогда Гоголь словами Городничего едко заметил: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!»

Думаю, это нам всем сегодняшним - прыгающим, аплодирующим, молчащим - сказано.

ДОСЛОВНО

Глава Чувашии Олег НИКОЛАЕВ: Это очень внезапное назначение

- Внезапное назначение получилось, Олег Алексеевич.

- Очень внезапное. Не ожидал. За неделю до этого был назначен председателем Комитета по делам национальностей Госдумы. Только начинал входить в дела. И тут видите… Я безумно благодарен президенту за доверие и высокую честь. И, конечно, чувствую ответственность.

- После назначения вы заявили, что чиновникам очень важно уважать избирателей.

- Я считаю, что, независимо от того, какую должность занимаешь, надо уважительно относиться ко всем людям. Даже следуя той известной поговорке, что посеешь, то пожнешь. Если мы посмотрим в зеркало и улыбнемся, то увидим там улыбку...

- Это из мультфильма «Крошка Енот».

- Точно. И если палкой пригрозим, то и там тоже палкой пригрозят. Ведь, помимо стандартных норм уважительного отношения, наделенные властью люди являются примером для подражания.

- Но, как и все губернаторы, вы скоро заподозрите, что блогеры и журналисты работают на «врагов». И что вас, простите, мочат.

- Мне кажется, бороться с этим глупо. Я знаю, что вчера обо мне начали распространяться слухи. Пожалуйста, если людям делать нечего, что я могу поделать? Если я на это буду отвлекаться, мне не останется времени на работу...

...а сам глава Чувашии Игнатьев (на фото он на роликовых лыжах) защищать строителя его сауны не стал. Он об этом даже не парился.Фото: Instagram.com

А ТАК МОЖНО БЫЛО?

P. S. Кстати, о слухах. Два года назад по заявлению будущего губернатора Олега Николаева против местной журналистки Дарьи Комаровой было возбуждено уголовное дело. В статье корреспондент рассказала о бракоразводном процессе Николаева с первой женой и что политик, задолжав 700 тысяч рублей алиментов, настаивал на ее выселении из чебоксарской квартиры с двумя его детьми. Это действительно имело место (документы есть в редакции). Но дело все рано возбудили с формулировкой «клевета» из-за несоответствия других деталей. Тут надо отдать новому губернатору должное - с противником он расправился тихо и грамотно. Уволенный Игнатьев, кажется, не знал, что можно было и так. Потому что одно дело - ругать журналистов на публичном мероприятии последними словами, другое - хладнокровно «заставить замолчать» их через уголовное дело...