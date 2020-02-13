«Гаражная амнистия» уже скоро ждет несколько миллионов россиян

С 2021 года примерно 3,5 миллиона россиян, которые до сих пор не могли законным образом оформить свои гаражи, получат возможность все-таки это сделать. Законопроект о «гаражной амнистии», который Минэкономразвития вместе с Росреестром готовили в течение двух лет, внесен в правительство.

Как рассказала «КП» еще осенью бывшая глава Росреестра, а ныне вице-премьер Виктория Абрамченко, амнистия коснется владельцев капитальных гаражей — индивидуальных или в виде бокса в гаражном кооперативе. О ракушках речь не идет — они не считаются объектами недвижимости. Но и с капитальными гаражами у людей много проблем.

- Такие граждане не могут сейчас доказать государству свое право на этот объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж, - пояснила тогда в интервью «КП» Виктория Абрамченко.

Как сообщают в Росреестре, в новом законопроекте прописан особый механизм оформления прав граждан на земельные участки под гаражами, которые были построены до вступления в силу нынешнего Градостроительного кодекса. Что-то вроде аналога «дачной амнистии», но теперь для гаражей. Также там прописан перечень документов, с помощью которых можно доказать, что конкретный гараж - ваш. Это, например, выданные когда-то справки из БТИ, документы о выплате пая в гаражном кооперативе или подтверждающие ваши затраты по эксплуатации гаража.

Если законопроект без проблем пройдет все необходимые инстанции, включая Госдуму, «гаражная амнистия» вступит в силу уже в следующем году.