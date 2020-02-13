Генетическая сенсация: на Земле жили люди-призраки

Ученые ломают головы: откуда взялись, когда появились и кем были загадочные существа, с которыми скрещивались древние люди еще до того, как стали покидать Африку и заселять иные континенты нашей планеты.

Недоумевать научный мир заставили исследования, которые провели антропологи и генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (Department of Human Genetics, University of California, Los Angeles). Ведомые Аруном Дурвасулой (Arun Durvasula) и Шрирамой Санкарараманом (Sriram Sankararaman), они изучили более 400 геномов представителей племен Яруба (Yoruba) и Менде (Mende), населяющих западную часть черного континента. Их принято причислять к коренными Homo sapiens — людям нашего вида, до которых не добрались люди других видов - неандертальцы и денисовцы, мигрировавшие в свое время в обратном направлении - из Евразии в Африку.

Геномы «чистых африканских сапиенсов» считались чистыми — эдакими первозданными. Однако Дурвасула и Санкарараман обнаружили в них непонятные «примеси» - от 2 до 19 процентов какого-то иного генома, принадлежность которого ученые так и не определили. Не нашлось аналогов — ни современных, ни ископаемых. Об этом сообщил портал ScienceAlert, сославшись на публикацию в научном журнале Science Advances.

Чужеродные проценты свидетельствовали, что перво-африканцы скрещивались с некими неизвестными науке разумными существами. Об эттих таинственных гоминидах известно лишь одно, что контакты с ними начались примерно 24 тысячи лет назад.

"Чистые африканцы" народности Менде в ритальных целях пачкают себя белой краской. Не в память ли о былых контактах с некими "пришельцами"?

Представители Менде - носители призрачных генов - в нормальном виде.

Наивно полагать, что неопознанными генетическими объектами наследили антропоморфные пришельцы, застрявшие в Африке. Скорее всего чужеродная ДНК принадлежит все-таки землянам, но еще неизвестной разновидности. Или более далеким предшественникам людей — каким-нибудь эректусам или хабилисам. А пока ученые назвали «незнакомцев» людьми-призраками - Ghost Human.