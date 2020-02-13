2020-02-13T10:04:31+03:00
В мире

В провинции Хубэй за неделю построят ещё одну больницу для лечения коронавируса

В Ухане уже не хватает койек в двух первых госпиталях
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медучреждение, рассчитанное на 200 мест, откроют на базе строящегося роддома, оно будет расположено в уезде СишуйМедучреждение, рассчитанное на 200 мест, откроют на базе строящегося роддома, оно будет расположено в уезде СишуйФото: REUTERS
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Власти провинции Хубэй, ставшей в конце 2019 года эпицентром распространения коронавируса нового типа, возведут в течение семи дней ещё одну больницу для лечения пациентов. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Медучреждение, рассчитанное на 200 мест, откроют на базе строящегося роддома. Оно будет расположено в уезде Сишуй, где на сегодняшний день выявлено более 2,6 тысяч заболевших коронавирусом.

Также сообщается, что в построенной до этого в Ухане больнице "Хошэньшань" на тысячу пациентов уже не хватает мест для заражённых.

Ранее сайт kp.ru сообщал о строительстве в городе Ухань двух временных больниц для лечения заражённых коронавирусом нового типа. В первый госпиталь после открытия отправили 1,4 тысячи военных медиков.

В Ухане за 10 дней построили больницу на 1000 мест.В китайской провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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