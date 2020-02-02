В китайском Ухане достроили больницу для зараженных коронавирусом

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:11:51+03:00

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В китайском городе Ухань провинции Хубэй завершилось строительство одной из двух временных больниц для размещения пациентов, зараженных новым типом коронавируса.

Госпиталь откроет свои двери в понедельник, 3 февраля. Учреждение рассчитано на тысячу мест. Заниматься лечением будут 1,4 тысячи военных медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757779" frameborder="0"></iframe> «Чудо-больница», которую в Китае возводят за неделю - это строительные вагончики.

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ИСТОЧНИК KP.RU