«Пенсия моей мамы — 18 тысяч»: Екатерина Варнава рассказала о доходах и дорогих покупках

Одна из самых ярких красавиц шоу-бизнеса и секс-символ комедийного телешоу накануне появилась на вечеринке в честь выхода ежегодного рейтинга GQ «100 самых стильных мужчин». Варнава блистала перед камерами в красной кожаной юбке, и как сама призналась, туфлях от российского дизайнера Ульяны Сергеенко (по цене 91 тысяча рублей) и браслете от Яны Расковаловой (их ценник — только по запросу).

- Для вас стильно — значит дорого? - поинтересовалась у телезвезды «Комсомолка».

- Скажу честно: я очень редко позволяю себе надевать действительно дорогие вещи, - призналась Варнава. - Хотя я большая поклонница бренда Prada. Первый свой гонорар я отдала родителям, а второй потратила на пальто от Prada. Сейчас уже даже не вспомню, сколько оно стоило, это было так давно (пальто из новой весенней коллекции этого бренда продаются в ЦУМе по цене от 176 тысяч рублей. - Ред). У меня даже банковской карточки на тот момент не было! Увидела эту вещь в витрине в Столешниковом переулке (это самая дорогая улица России. - Ред.), откладывала несколько месяцев и отдала все деньги наличкой, не глядя. А первые мои дорогие туфли были те самые «лабутены».

Одна из самых ярких красавиц шоу-бизнеса и секс-символ комедийного телешоу накануне появилась на вечеринке в честь выхода ежегодного рейтинга GQФото: Михаил ФРОЛОВ

- А дорого для вас это сколько?

- Смотрите, вот есть прожиточный минимум, сколько он сейчас составляет — 40 тысяч рублей? Какие важные социальные темы мы с вами поднимаем... Так вот, моя мама как пенсионерка получает 18 тысяч, ну плюс-минус. И я считаю, все, что выше этой суммы — дорого.

Кроме того, рассказала актриса и о съемках в новом клипе Филиппа Киркорова на песню «Романы». Журналистов интересовало, во сколько обошлось новое видео поп-короля.

- В нашей паре за финансы отвечает Филипп, все вопросы к нему. Я ни копейки туда не вкладывала. Что касается нарядов, у меня там всю дорогу был лишь один пиджачок и корсет. Почему меня выбрали для съемок? Ну… Вот если меня сейчас с нужного ракурса, зрители сами поймут, почему, - кокетливо ответила Варнава.

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