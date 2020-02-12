2020-02-12T20:19:44+03:00
Звезды

«И как на это жить?»: Николай Расторгуев рассказал о своей пенсии

Народный артист не смог вспомнить, оформлял ли он положенную по закону надбавку [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Николай Расторгуев.Николай Расторгуев.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В последние дни сразу несколько знаменитостей предали огласке размер своей пенсии: «отец Ералаша» Борис Грачевский получает 27 тысяч рублей, телеведущая Елена Ханга - 23, Евгений Петросян - «20 с чем-то», Регина Дубовицкая - 16, Юрий Лоза - всего 12. На пресс-конференции Игоря Матвиенко и Николая Расторгуева, состоявшейся в МИА «Россия сегодня», «Комсомолка» поинтересовалась у 62-летнего лидера «Любэ», сколько он получает от государства (60-летнему Матвиенко такие вопросы задавать пока рано - с этого года пенсионерами становятся мужчины после 61 года).

- Однажды наш музыкант спросил, какая у меня пенсия, и когда я назвал сумму, он сказал: «И как ты на это вообще живешь?». Точных цифр я уже не назову, не помню, - ушёл от ответа Николай Вячеславович, и на уточняющий вопрос «КП» - тысячи или десятки тысяч - ответил тоже вопросом: - Десятки тысяч? Ну вы что... Я знаю, что в Москве есть надбавка к пенсии, в частности, Народным артистам РФ, а я все-таки Народный. Но даже не знаю, оформлял я ее, получаю ее или нет. Скажу одно: я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально.

Между тем, журналисты в зале подсказали Расторгуеву, что надбавка за «народность» составляет около 30 тысяч рублей, поэтому вместе с основной выплатой получится не так уж мало.

На вопрос о новых песнях лидер «Любэ» тоже ответил уклончиво:

- На наших концертах старые песни куда важнее новых, их всегда просят исполнить, - сказал артист, напомнив, что 23 февраля группа даст ежегодный концерт в «Крокус Сити Холле».

Напомним, волну откровений о пенсиях, сам того не подозревая, запустил в прошлом году Лев Лещенко.

- Размеры пенсий - это кощунство! - заявил в интервью «КП» Народный артист РСФСР. - Слава богу, что я не получаю пенсию - точнее, получаю, но трачу на благотворительность . Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить, понимаете. Вот мне, человеку состоятельному, уничижительно за ней ходить. И пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор — моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия — 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее! И вот с этим смириться я не могу.

Николай Расторгуев рассказал о своей пенсии.Алена МАРТЫНОВА

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Большинство артистов и на пенсии стремятся работать: пока присылают сценарии, дают роли в театральных постановках и зовут на «заказники» - у них есть приличный доход. Пока здоровье позволяет и актеры, и музыканты не стремятся к спокойной старости «на грядках» - хотят выступать. Мы узнали какие пенсии получают артисты. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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