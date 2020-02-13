2020-02-13T16:03:15+03:00
Спорт

Сколько стоят российские футболисты

И какая общая трансферная стоимость игроков РПЛ
Сергей КИРИЛЛОВ
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22-летний Эсекьэль Понсе, которого «Спартак» купил летом у «Ромы» за 4 млн евро, может стать выгодным приобретением.22-летний Эсекьэль Понсе, которого «Спартак» купил летом у «Ромы» за 4 млн евро, может стать выгодным приобретением.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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22-летний Эсекьэль Понсе, которого «Спартак» купил летом у «Ромы» за 4 млн евро, может стать выгодным приобретением. Пока форвард олимпийской сборной Аргентины в списке самых дорогих футболистов нашей Премьер-лиги находится лишь на 66-м месте. Но если земляк Лионеля Месси выстрелит (а они родом из одного города), его ценник может взлететь и в 10 раз.

Честно говоря, выгодные трансферы красно-белых можно пересчитать по пальцам. Но, может быть, как раз с этого момента народную команду и начнут комплектовать не за счет нефтяной трубы, покупая уже дорогих легионеров среднего уровня, а за счет правильной селекции.

Самые дорогие футболисты Российской футбольной премьер-лиги ( в млн евро)

1. Малком (Бразилия, «Зенит», 22 года) — 40 млн евро

2. Марио Фернандес (Бразилия, ЦСКА, 29) — 30 млн

3. Никола Влашич (Хорватия, ЧСКА, 22) — 22 млн

4. Гжегож Крыховяк (Польша, «Локомотив», 30) — 20 млн

5. Вилмар Барриос (Колумбия, «Зенит», 26) — 20 млн

6. Жоау Мариу (Португалия, «Локомотив», 27) — 18 млн

7. Сердар Азмун (Иран, «Зенит», 25 ) — 18 млн

8. Алексей Миранчук (Россия, «Локомотив», 24) — 18 млн

9. Виктор Классон (Швеция, «Краснодар», 28) — 17 млн

10. Артем Дзюба (Россия, «Зенит», 31) — 16 млн…

66. Эсекьэль Понсе (Аргентина, «Спартак», 22) — 4 млн

Общая трансферная стоимость игроков клубов Российской премьер-лиги

1. Зенит — 211 млн евро

2. Краснодар — 143 млн

3. ЦСКА — 134 млн

4. Локомотив — 128 млн

5. Спартак — 125 млн

6. Динамо — 75 млн

7. Рубин — 52 млн

8. Ростов — 47 млн

9. Ахмат — 37 млн

10. Арсенал — 36 млн

11. Уфа — 27 млн

12. Урал — 27 млн

13. Оренбург — 25 млн

14. Сочи — 24 млн

15. Крылья Советов — 22 млн

16. Тамбов - 13 млн

ИСТОЧНИК KP.RU

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