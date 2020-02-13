Мария Киселева вернулась в «Слабое звено»: Теперь я буду улыбаться. Но не всем это понравится

Необычное игровое шоу вопросов и ответов, где ведущая подчеркнуто сурово обращается с игроками, впервые изумило российского зрителя в 2001 году. Программа выходила на Первом канале пять лет, все это время ее вела олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Затем программа закрылась, ее безуспешно пытались возродить на Пятом канале с другим ведущим. И вот, похоже, триумфальное возвращение — с 14 февраля «Слабое звено» выходит на канале «Мир» (18-я кнопка любого телевизора страны). Ведущая та же - Мария Киселева: накануне премьеры она ответила на вопросы «КП».

- Мария, последние съемки «Слабого звена» с вашим участием состоялись в 2005 году. Прошло 15 лет! Какова была ваша первая реакция, когда вам предложили вновь войти в ту же реку?

- Ощущения, что это что-то из прошлого, у меня не было. Все эти 15 лет «Слабое звено» находилось со мной рядом - каждый день мне стабильно кто-то напоминал про эту программу. Подсознательно я, наверное, ощущала, что рано или поздно она вернется в эфир. Нет, я не ждала этого, но когда раздался звонок, поймала себя на мысли, что знала - так и будет. Мне эта программа всегда нравилась, она отличается от всех остальных. Мне кажется, в ней есть особый шарм, стержень. С большим удовольствием согласилась.

Фото телеканала МИР

- На первых съемках вы быстро вошли в роль, или вам понадобилось время, чтобы разбудить в себе прежнее настроение?

- Много времени не понадобилось. Собралась очень профессиональная команда, что очень важно. У меня была большая просьба: чтобы режиссер был тот же самый, который с этой программой уже работал — это Гузэль Киреева. И мы приступили к восстановлению проекта с большим азартом.

- В 2001 году новизна шоу была, наверное, в том, что до этого времени никому в голову не приходило обращаться с участниками в такой суровой форме. Но за почти 20 лет на ТВ появилось немало программ, где с участником могут обойтись куда хлеще - его могут даже унизить и оскорбить, как в политических ток-шоу. На этом фоне программа «Слабое звено» не будет старомодно-интеллигентным?

- Действительно, в 2001 году это было новое слово с экрана, потому что все до этого были белые и пушистые. Это первая программа, где ведущая повернулась спиной к камере и зрителям, что непозволительно было раньше. Да, телевидение кардинальным образом изменилось. И наша жизнь изменилась. Но я не думаю, что программа будет выглядеть старомодной. Возможно, в ней будет проскальзывать доля интеллигентности, но посыл все равно останется тем, каким был. Будет больше свежего взгляда в плане дополнительного юмора и других вещей, которые были невозможны раньше. Я, например, не помню ни одной программы, где у меня была бы улыбка. А здесь она будет - теперь она позволительна. Другой вопрос, что она может не всем понравиться.

- У вас не было внутреннего конфликта, когда вы - человек интеллигентный, вынуждены включать, простите, холодную стерву? Сложно говорить «Вы - самое слабое звено!» людям, к которым вы, в принципе, хорошо относитесь?

- Такой внутренний конфликт существовал, и в какой-то степени существует и сегодня. Внутри себя я могу кого-то из игроков поддержать, кого-то мне действительно жаль , когда их команда раньше времени изгоняет. За кого-то я искренне радуюсь, потому что это достойные игроки, которые доходят до финала. Но это мои внутренние оценки. Это игроки решают, кто уходит. Они говорят, почему. - это может не сочетаться с с моим ощущением. Мне кажется, это видно и интонационно слышно, когда я сожалею, что команда выгнала сильного игрока.

Фото телеканала МИР

- Какими качествами должен обладать успешный игрок?

- Должна быть психологическая устойчивость, уверенность в себе. Они все в стрессовой ситуации, многие теряются просто при виде камеры. Сложно находить правильные ответы даже на элементарные вопросы, если ты их не слышал со школьной скамьи, а тебе нужно открыть в голове именно тот ящичек, в который не залезал давным давно, а сделать это нужно очень быстро. Плюс нужно следить, как отвечают другие игроки, следить за банком, чтобы вовремя положить туда деньги, иначе игра будет впустую. А тут еще ведущая, которая не подбадривает, а строго смотрит на тебя. Это создает нервозное состояние. Хвала и честь тем, кто справляется.

- У вас выстраивалась блестящая телевизионная карьера - вы вели и другие интересные проекты, работали и в новостях, и в различных шоу. И даже в кино снимались. Однако для вас ТВ, скорее, хобби, чем дело жизни. Почему?

- У меня есть любовь всей жизни — синхронное плавание. Как с десяти лет поселилось в моем сердце, так и живет там до сих пор. Я в разных ипостасях нахожусь в своем любимом виде спорта, сегодня в том числе. Но телевидение я тоже люблю — это связано и с моей профессией и образованием (в 2002 году Мария закончила журфак МГУ. - Авт.). Но да, предложений было больше, чем воплощенных проектов. Какие-то проекты нравятся, в каких-то не очень хочешь принимать участие, где-то не сложилось по другим причинам. Приходилось расставлять приоритеты - в том числе по причинам, связанным со спортом.

- Второй год вы работаете в Мосгордуме. Вам не скучно?

Если бы мне это было неинтересно, я бы этим не занималась. Это возможность помочь людям в конкретных вопросах.

- Съемки «Слабого звена» с вашим участием были приостановлены по уважительной причине — у вас появилась дочь Дарья. Получается, судьба девочки непосредственно связана с программой. Как ваши дочери отреагировали на возвращение мамы в кадр?

- Рождение моей дочери никак не связано с тем, что программ перестала выходить, просто у Первого канала кончилась лицензия. Так сложилось, что я тогда ждала рождения дочери Даши. Ни Даша, ни моя младшая дочь Саша не видели программу живьем, и только недавно мы посмотрели ее вместе. Дети были крайне удивлены, что это их мама!

ПРАВИЛА

«Слабое звено» - адаптация культового британского формата Weakest Link.

Игра на деньги. Команда ранее незнакомых друг с другом игроков несколько раундов отвечает на вопросы ведущей, стараясь выстроить цепочку из восьми правильных ответов подряд и сорвать банк (максимум - 50 000 рублей). Если цепочка рушится, ее надо строить заново. Слабые игроки по очереди выбывают по решению команды, а ведущая говорит свое коронное: «Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено!» Изгнание «лузера» она предваряет риторическими вопросами типа: «Из-за кого корабль команды налетел на рифы? Кого команда удалит как больной зуб? Кого уже ждет позорное изгнание? Кому вы пожелаете доброго пути? Чей интеллект находится на уровне плинтуса? Чья голова легка, словно воздушный шарик? Чья кобыла пришла к финишу последней? Чья песня оборвалась на полуслове?» и т. д.

Телеканал «Мир». С 14 февраля по пятницам/19.15.

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