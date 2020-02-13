«Путевка на остров с красивыми кораллами»: Бузова намекнула Манукяну на дорогой подарок

Накануне «Дня Святого Валентина», пожалуй, только Филипп Киркоров думает о работе. В этот день король поп-сцены грозится презентовать новое шок-видео «Романы», на которое потратил более миллиона евро. И это только на костюмы от Дольче. В роли музы Филиппа мы на сей раз увидим юмористку Екатерину Варнаву.

fkirkorov Купидон сам решает, в кого стрелу пустить

Судя по всему, этот «роман» нам запомнится надолго. Первые кадры ролика певца с темнокожими монашками выглядят весьма эпатажно.

А вот Ольга Бузова вся в любви.

Как уже писала «КП», теледива отдала свое сердце блогеру и певцу Давиду Манукяну и готовится отметить праздник с любимым.

- День святого Валентина – это однозначно про романтику, - говорит Бузова. - Я бы не хотела получать в этот праздник какие-то материальные подарки без смысла. А вот что-то эмоциональное, как, например, путевка на остров с красивыми кораллами и прозрачной водой или, может быть, романтичная фотосессия на двоих – вот чем, я думаю, стоит радовать любимых в День всех влюбленных.

Приятельница Бузовой певица Настя Крайнова пока в печали. Красавица еще не встретила своего принца.

nastyakraynova_ Огненной недели

- Конечно, я бы хотела провести День святого Валентина с любимым человеком, которого пока нет, а может, и есть – не поняла я, — признается Крайнова.-Хотелось бы получить огромный букет белоснежных роз, а еще было бы здорово, если бы любимый организовал ужин в необычном месте и подарил какой-нибудь милый подарок. Например, мишку или на шею какое-нибудь ожерелье.

Пока одиноки и любимцы школьниц Alex&Rus.

- День святого Валентина я бы хотел провести с любимым человеком, которому я доверяю, как себе, но пока его нет в моей жизни, -вздыхает Rus.- Я очень люблю, когда мне дарят какую-либо одежду, будь то толстовка или кроссовки, поэтому подарки к 14 февраля были бы связаны с этим.

Alex&Rus.Фото: Личный архив

- День святого Валентина я бы хотел тоже провести с родным мне человеком. На самом деле я безумно не люблю, когда мне дарят подарки девушки. Поэтому дарю их я. Это может быть какое-то красивое украшение, романическое свидание, что-то памятное, -размечтался Alex.