Свадьбе быть: Ольга Бузова собрала подруг на тайный девичник

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова три года была одна. И вот перед Новым годом поющая телеведущая представила своего нового избранника. Бойфрендом артистки стал 26-летний блогер и певец Давид Манукян.

По словам Ольги, она познакомилась с симпатичным парнем из Новосибирска на съемках своего клипа «Лайкер», где Манукян сыграл главную мужскую роль.

Ольга Бузова "Лайкер" Премьера клипа 2019.

- Все началось за кадром, когда не было камер и редакторов, - рассказала Бузова в финале телешоу «План Б». - Чувство пришло, и ты уже ничего не можешь сделать. Мы живем вместе. Я пропустила буквы и перешла сразу к «Плану Д» - его зовут Давид Манукян!

В юности Манукян профессионально занимался бальными танцамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отношения Бузовой и Манукяна развивались стремительно. Помимо взаимных признаний в любви парочка выпускает дуэтную песню «Мандаринка» со словами: «Мандаринка и бокальчик любимого игристого. Нас закружит зимушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год!»

А после совместных новогодних каникул на горнолыжном курорте Куршевель они отправились в Таиланд, где Ольга и отметила свой 34-й день рождения.

«Комсомолка» узнала эксклюзивные подробности праздника Бузовой.

- Дава (так Давида называют в соцсетях. - Ред.) заранее заказал столик в ресторане, попросил накрыть его на двоих, - рассказали «КП» организаторы торжества. - И там он преподнес Ольге букет из 501 розы и украшение.

Как удалось выяснить «КП», Манукян вручил Бузовой браслет Gucci из золота 750-й пробы с бриллиантами. На сайте бутика подобное украшение стоит 408 тысяч 750 рублей. Но этим подарком Дава не ограничился - организовал вертолетную прогулку, показав имениннице красоты Пхукета с высоты птичьего полета. Говорят, что именно там Давид и попросил руки телеведущей. Ольга сказала да. Двадцатиминутный полет на двоих обошелся Манукяну более чем в 40 тысяч рублей.

Потом Оля и Давид поехали на вторую часть торжества, где к ним присоединилась подруга Ольги Юлия Самедова с мужем, футболистом Александром Самедовым.

Вернувшись в Москву, Ольга с Давидом открыто обсуждают в соцсетях свою свадьбу.

«Брат, ты у нас на свадьбе выступаешь», - написал Манукян в Инстаграме своему приятелю певцу Рамилю.

А Ольга собрала своих подруг в ресторане на «тайную вечерю». Никого из друзей мужского пола она туда не позвала. Собственно, как и принято на предсвадебном девичнике.

Похоже, Бузова и Манукян отправятся в загс уже в этом году. А в том, что торжество станет не менее обсуждаемым, чем свадьба Собчак и Богомолова, сомневаться не приходится.

Дава щедр на подарки для любимой. Золотой браслет с бриллиантами (самый верхний на фото) обошелся блогеру в 408 тысяч рублейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жених зарабатывает на стройках

Ольга Бузова - одна из самых богатых персон российского шоу-бизнеса. За 2017 год, по данным журнала Forbes, артистка заработала на песнях, телепроектах и рекламе в соцсетях $3,9 млн. Впрочем, в Куршевель и Таиланд Бузова и Манукян, скорее всего, поехали по бартеру, за рекламные посты в Инстаграме. Так сейчас делают практически все звезды.

Но откуда же деньги на дорогие подарки у ее жениха Давида Манукяна? Ведь до недавнего времени за Давой, судя по сайту Федеральной службы судебных приставов, числились миллионные долги. Правда, потом Манукян их погасил. Видимо, после объявления о романе с телеведущей дела парня пошли в гору.

- Я занимаюсь стройкой, это мой основной доход. Строим небольшие загородные дома на одного хозяина. На блогерстве тоже можно зарабатывать, но не такие большие деньги, - рассказал Дава в беседе с радиоведущей Аллой Довлатовой.

Слова блогера подтверждает и селебрити-агент Вадим Кормилицын.

- Бузова, конечно, сейчас у всех на устах. Сейчас на Ольгу подписано в Инстаграме более 18,6 млн человек. Артистка даже обогнала Хабиба Нурмагомедова, набравшего наибольшее количество подписчиков во время скандального боя с Конором Макгрегором. Пост в Инстаграме у Бузовой стоит от 500 тысяч до 1 млн рублей - в зависимости от бренда, который надо рекламировать. У ее бойфренда Давида Манукяна тоже приличное число подписчиков - более 10 млн. Но фамилия этого блогера только недавно оказалась на слуху. Думаю, пост в Инстаграме Манукяна стоит от 250 - 300 тысяч рублей, - поделился с «КП» Кормилицын.

Кстати, судя по Инстаграму Манукяна, в декабре у Давида был всего один рекламный пост. А январь и вовсе прошел без рекламы.

МНЕНИЯ

Расчетливый пиар

Мужчину, который зарабатывает меньше своей избранницы, менее знаменит и к тому же моложе, народная молва часто называет альфонсом. Именно это слово то и дело мелькает в комментариях поклонников Бузовой под новостями о ее романе. Оле - 34, Давиду - 26, и восемь лет разницы - это все-таки немало. Вероятно, жених певицы неплохо зарабатывает, но его доходы вряд ли сопоставимы с миллионными гонорарами Ольги. И, наконец, мало кто знал новосибирского блогера, до того как на него обратила внимание поющая телеведущая, чье имя звучит из каждого утюга.

За редким исключением такие союзы развиваются по одному сценарию: менее успешные мужчины начинают завидовать своим ярким половинкам, а те - обвинять благоверных в лени и привычке жить за их счет. Дай бог, чтобы мы ошибались.

В любом случае поход в загс сулит выгоду не только жениху Ольги, но и ей самой. Ведь оглушительный успех к ней пришел после развода с футболистом Тарасовым, когда Оля вдруг запела о своем разбитом сердце. Новая свадьба станет новым витком пиара и вызовет очередную волну шумихи, которая принесет больше корпоративов и рекламных контрактов.

Ирина СУХАНОВА.

А вдруг это любовь?

А мне все-таки хочется верить, что это настоящая любовь. Почему нет?

Оля тертый калач. Замужем была, опыт получила. И второй раз в омут с головой - за первого попавшегося ловеласа, лишь бы штамп в паспорте - не кинется.

К тому же Оля девушка видная. И интересная. Была бы неинтересной, как бы она из обычной телеболтушки стала тем, кем стала: человеком, у которого почти 19 млн подписчиков в Инстаграме? Многие ценят Ольгу за железную волю: по фигуре видно, что поблажек в спортзале она себе не дает. За умение зарабатывать деньги. За смелость говорить искренне и порой выглядеть совершенно негламурно.

Словом, 19 млн подписчиков что-то в ней нашли.

Вот и Давид нашел.

Алиса РЕКСЕР.

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