Игорь Крутой: "Новая волна" пройдет в Казани"

Девятнадцатый Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020» пройдет в Казани в конце августа. Об этом "Комсомолке" рассказал композитор Игорь Крутой.

- Мы проводим «Новую волну» с 2002 года. За все эти годы каждый конкурс открыл нам ярких и самобытных молодых артистов: это Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Анастасия Стоцкая, Джамала, Интарс Бусулис, Роберто Кель Торрес и многие другие, - говорит Игорь Яковлевич.-В числе гостей грандиозного музыкального праздника всегда только лучшие артисты российского и мирового уровня. В нынешнем году конкурс проводим в столице Татарстана – это будет подарок от «Новой волны» к столетию республики, - поделился председатель жюри конкурса, народный артист России Игорь Крутой.

По словам маэстро, оргкомитет «Новой волны» продолжает принимать заявки от потенциальных финалистов и победителей на участие в отборочных турах и полуфинале. Все подробности и условия подачи творческой заявки – на официальном сайте «Новой волны».

Напомним, ранее "Новая волна" проводилась много лет в Юрмале, но из-за странного поведения латвийских властей, которые закрывали въезд таким уважаемым звездам, как покойному Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, конкурс переехал в Россию, в Сочи. А в этом году будет гостить в Казани.