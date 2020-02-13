2020-02-13T21:15:59+03:00
Звезды

Игорь Крутой: "Новая волна" пройдет в Казани"

По словам композитора и "рулевого" конкурса, начался прием заявок на участие в отборочных турах
Алина ЧЕРНОВА
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Игорь Крутой.Игорь Крутой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Девятнадцатый Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020» пройдет в Казани в конце августа. Об этом "Комсомолке" рассказал композитор Игорь Крутой.

- Мы проводим «Новую волну» с 2002 года. За все эти годы каждый конкурс открыл нам ярких и самобытных молодых артистов: это Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Анастасия Стоцкая, Джамала, Интарс Бусулис, Роберто Кель Торрес и многие другие, - говорит Игорь Яковлевич.-В числе гостей грандиозного музыкального праздника всегда только лучшие артисты российского и мирового уровня. В нынешнем году конкурс проводим в столице Татарстана – это будет подарок от «Новой волны» к столетию республики, - поделился председатель жюри конкурса, народный артист России Игорь Крутой.

По словам маэстро, оргкомитет «Новой волны» продолжает принимать заявки от потенциальных финалистов и победителей на участие в отборочных турах и полуфинале. Все подробности и условия подачи творческой заявки – на официальном сайте «Новой волны».

Напомним, ранее "Новая волна" проводилась много лет в Юрмале, но из-за странного поведения латвийских властей, которые закрывали въезд таким уважаемым звездам, как покойному Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову, конкурс переехал в Россию, в Сочи. А в этом году будет гостить в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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