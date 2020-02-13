2020-02-13T23:48:47+03:00
Общество

Наш долг - помнить о них: в австрийском городе открыли храм в память погибших в Великой Отечественной

А на сайте фонда «Вольное дело» опубликован список погибших в Лаа советских бойцов
Поделиться:
Храм святого Архистратига Божия Михаила в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя.Храм святого Архистратига Божия Михаила в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя.
Изменить размер текста:

История Второй мировой войны пишется до сих пор. И вряд ли когда-нибудь удастся поставить в ней точку. Но память об этой трагедии продолжает беречь мир лучше всех подписанных договоров о сокращении вооружения. Десятки миллионов погибших до сих пор сражаются за нас и наших детей. И наш долг — всегда помнить о них. Только это может уберечь мир от повторения кровопролития подобного масштаба.

В этом году мы будем отмечать 75-летие победы. Для всех нас это возможность почтить память отцов и дедов, погибших в многочисленных битвах Второй мировой. В том числе, в сражениях венской наступательной операции – одной из решающих в ходе освобождения Восточной Европы. Она длилась почти месяц. Тогда в 1945 году на территории Австрии войска 2-го и 3-го Украинских фронтов потеряли в боях с оккупантами почти 40 тысяч человек.

Несколько тысяч из них сложили головы у небольшого городка Лаа-ан-дер-Тайя, где вражеское сопротивление было особенно яростным. Их похоронили на созданном здесь же воинском кладбище. Многие их них были упокоены безымянными. Для военного времени это было возможно и даже приемлемо. Сейчас – недопустимо. Память о каждом погибшем солдате должна быть увековечена. Во имя победы, во имя мира и безопасного будущего.

Воинское кладбище Лаа-ан-дер-Тайя скорее всего так и осталось бы одним из сотен подобных захоронений периода Второй мировой, если бы в 2018 году рядом с ним не был воздвигнут храм святого Архистратига Божия Михаила, прообразом которого стала церковь Покрова на Нерли во Владимирской области. Уже с января прошлого года в храме проводятся богослужения.

Храм построили на средства основателя фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Его дед, украинец Тимофей Дерипаско, 26-летним погиб в бою и был похоронен на воинском кладбище в Лаа. Личная семейная история стала шагом к проекту многонационального масштаба – созданию мемориала, который увековечит память погибших — уроженцев многих советских республик. Сам Дерипаска — украинец, выросший на Кубани, полжизни проработавший в Сибири и основавший бизнес, который работает в 19 странах — считает эту часть истории общей для всех, а память о ней — общим долгом.

Рассекреченные в 2019 году документы Центрального архива Министерства обороны позволили военным историкам установить имена захороненных в Лаа-ан-дер-Тайя солдат и офицеров. 22 июня 2020 года в Лаа состоится закладка первого камня мемориала, который увековечит память о восьмиста воинах.

На сайте фонда «Вольное дело» опубликован список погибших в Лаа советских бойцов.

Те, кто найдут в этом списке своих родных, смогут с помощью фонда посетить их могилы и принять участие в торжественной церемонии. Фонд также создаст интернет-портал, где будут собраны биографии погибших и рассказана история венской наступательной операции.

Это важнейшая работа, по-настоящему объединяющая страны и национальности. Изучать, беречь память, не допустить повторения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»
Две недели назад президент с обидной формулировкой «за утрату доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. [Часть 2]
Новости 24
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Суд привлек продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина к спору по иску Шатунова
В полночь вступает в силу запрет на чартерное авиасообщение России с Китаем из-за коронавируса
Российского биатлониста Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил
В Госдуме оценили заявление американского адмирала о гиперзвуковом оружии
По американской военной базе в Ираке нанесли ракетный удар
"Редко встретишь даже в тропиках": Россиян предупредили о "фантастически" низком давлении
Пентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
"Нужно молодым приходить в политику": Артамонов прокомментировал отставку с поста главы Калужской области
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против российских компаний
Правительство Украины планирует провести перепись населения в Крыму с помощью спутника
Более половины граждан США сомневаются в честности выборов в стране
"Я не хожу к людям, которых не уважаю": Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Россиян не планируют эвакуировать с судна, где распространяется коронавирус
"Будет побит рекорд 70-летней давности": Синоптики вновь пообещали россиянам аномальное тепло
"Я не умею за себя молиться": Захарова опубликовала стихотворение после похода в старую церковь
Мария Захарова рассказала о запланированной год назад отмене виз с Грузией
"Америка разделилась на две части": Захарова заявила об "апокалиптичности" выборов в США