Помутнение, радужные пятна в глазах: это временно или серьезная болезнь?

Как отличить временное помутнение от болезни, рассказывает наш эксперт Игорь Азнаурян, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель сети столичных детских глазных клиник.

- Может ли возникать временное ухудшение зрения?

- Да, это возможно: например, при мигрени, когда в глазах возникает радужная аура, при гриппе, который дал осложнение на глаза, от чего в роговице появились помутнения, при резких перепадах давления - что особенно часто случается с людьми в возрасте.

Причин для ухудшения зрения довольно много - к ним могут привести не только заболевания зрительной системы. Лучше всего обратиться к терапевту, который при необходимости назначит диагностические исследования и перенаправит к нужному специалисту. Ну и конечно, важно лечить грипп, не переносить его на ногах, что не возникли различные осложнения, в том числе и на глаза.

- А когда начинают проявляться возрастные ухудшения зрения?

- Нельзя ответить на этот вопрос однозначно, многое зависит от образа жизни человека, наследственности. Но возрастное ухудшение зрения настигает практически всех. Например, возрастная дальнозоркость - пресбиопия. Он может впервые дать о себе знать в 40-45 лет, но бывает, что проявляется и позже. В этом случае офтальмолог подберет очки или порекомендует лазерную коррекцию зрения.

Риск развития глаукомы (одно из самых страшных заболеваний глаз) возрастает после 35 лет, особенно у людей с близорукостью. Катаракта - тоже возрастное заболевание, чаще всего настигает пациентов после 50-55 лет. Есть также осложнения, которые дают другие болезни - например, диабет. Одна из его спутниц - диабетическая ретинопатия, которая поражает сосуды глаз.

- А все же как отличить временные проблемы, осложнения от серьезных изменений?

- Во-первых, после 35 лет необходим ежегодный осмотр у офтальмолога, который выявит симптомы болезней на ранних стадиях. Во-вторых, если вы все время чувствуете, что видите плохо или что зрение ухудшается - сразу обращайтесь к врачу! При ухудшении временном вам назначат терапию, которая исправит ситуацию. Если же речь идет о болезни, то чем раньше начато офтальмологическое лечение, тем лучше его результат.

Для обычного человека самостоятельно обнаружить глаукому нереально - у нее практически нет заметных симптомовФото: Shutterstock

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Можно ли определить глаукому самостоятельно

Причина развития глаукомы - отмирание волокон зрительного нерва из-за повышения внутриглазного давления. Если оно повышается, то глаз пытается справится с этим, сжимая область, через которую в него входит зрительный нерв. Это приводит к отмиранию волокон. Участок поля зрения, за который они отвечали как бы отключается, пропадает.

Увы, врачи не зря называют глаукому «крадущаяся болезнь». Для обычного человека самостоятельно обнаружить болезнь нереально - у нее практически нет заметных симптомов (боли, отеки и т.д.) Зачастую пациент приходит к врачу с жалобой на исчезновение бокового зрения или иных участков поля зрения. Но это происходит уже на поздних стадиях развития болезни, которая грозит человеку полной слепотой.

Да и профилактики глаукомы не существует. Единственный метод держать ее под контролем: ежегодные осмотры у офтальмолога с измерением внутриглазного давления, исследованием остроты зрения, состояния полей зрения, глазного дна и т.д. Тогда врач сможет выявить болезнь на ранней стадии и предложить лечение, цель которого на ранней стадии - снизить внутриглазное давление. Для этого используются капли. Эта терапия улучшает отток внутриглазной жидкости или угнетает ее выработку.

Если стадия более поздняя и серьезная, то цель уже сохранить зрение. Тут применяются хирургические методы (в том числе лазер), чтобы сформировать искусственный канал для оттока слезной жидкости. Операция длится около 10-15 минут, проходит под местной анестезией и не оставляет шрамов.

При своевременном лечении и тщательном выполнении всех назначений врача - прогноз благоприятен, зрение удастся сохранить на годы. Хороший пример тому — солист группы U2 Боно.