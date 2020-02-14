2020-02-14T23:35:35+03:00
Звезды

«Даже не до мужчин, закашлялась - и кирдык»: Лолита после приступа нашла в себе силы снова выйти к журналистам

Артистка появилась перед камерами в спортивном костюме и меховых тапочках [фото, видео]
Елена ПЕТРОВА
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Лолита Милявская.Лолита Милявская.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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ЧП на концерте в Кремле, где Лолите стало плохо прямо во время интервью, взволновало всех, кто стал свидетелями этого инцидента. Напомним, сразу после выступления на шоу МУЗ-ТВ в честь Дня всех влюблённых, Милявская вышла к прессе. Пока другие артисты продолжали выступать, Лолита с удовольствием позировала перед камерами, демонстрируя кольцо с бриллиантом - подарок нового поклонника. Однако, через несколько минут певица вынуждена была прервать интервью из-за приступа удушающего кашля. Лолите стало плохо прямо на ступеньках фойе, и помощникам пришлось буквально откачивать певицу.

Певица в концертном наряде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица в концертном наряде.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К статью, через час звезда нашла в себе силы вновь выйти к камерам, чтобы заверить: с ней все в порядке. «Женщина без комплексов» появилась перед репортерами по-домашнему: в спортивном костюме, уютных меховых тапочках и с чаем в руках.

Позднее Лолита вышла к журналистам в "домашнем" образе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Позднее Лолита вышла к журналистам в "домашнем" образе.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ребята, со мной все хорошо, - успокоила всех присутствующих артистка. - Простите, всякое бывает.

- Лолита, можете вспомнить самый курьёзный случай на День Святого Валентина? - спросил кто-то из журналистов.

- Вот сейчас чем не курьёзный? Я закашлялась и кирдык.

- Может, какой-то необычный подарок от мужчин?

- Они все сами для меня были подарками. Сейчас ничего необычного вспомнить не могу. Знаете, после этого приступа кашля, клянусь: даже не до мужчин.

У Лолиты случился аллергический приступ во время концерта.Елена ПЕТРОВА

- Вы ко врачу не обращались?

- Послушайте, это же аллергия. Она присутствует у большей части моих коллег. Это аллергия на профессиональный дым. Когда играешь сольный концерт, дым исключён. Но на сборных ты же не можешь запретить организаторам: дым должен быть в кадре. Такая мощная аллергия у меня в первый раз. Обычно, если прихватывает, я таблеточку выпью и все.

- А как же сигареты?

- Сигареты? Я же не курю. К тому же дым, который используют на телевидении, совсем другой, химический.

Напомним, 14 февраля в Кремлёвском дворце прошёл концерт МУЗ-ТВ в честь Дня всех влюблённых. Перед зрителями, кроме Лолиты, выступили Валерия, Нюша, Анна Семенович, Ирина Дубцова, Зиверт, Кети Топурия, Егор Крид и другие звёзды. К счастью, дым не помешал Милявской исполнить свой новый хит «Шампанское» - приступ кашля настиг артистку уже после выступления.

Лолита пришла в себя после приступа.Елена ПЕТРОВА

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Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта

Во время концерта МУЗ-ТВ в Кремле, посвящённого Дню влюбленных, случилось ЧП. Сразу после выступления на сцене Лолита, заметно постройневшая и похорошевшая после развода, вышла к прессе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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