Случился приступ: Лолиту откачивали во время концерта

Во время концерта МУЗ-ТВ в Кремле, посвящённого Дню влюбленных, случилось ЧП. Сразу после выступления на сцене Лолита, заметно постройневшая и похорошевшая после развода, вышла к прессе.

- На день влюблённых я получила от своего мужчины в подарок кольцо с бриллиантом, - похвасталась певица. - Не смотрите так, оно не помолвочное - рука не та. Можно сказать, просто валентинка. Выбирал он сам, поэтому не совсем угадал с размером. Но к вечеру я все-таки смогла надеть украшение. Что подарила в ответ? А ничего. Больше никаких подарков мужчинам. Знаете, если мужчина самодостаточный, ему хватит и одеколона на праздник.

- Говорят, бывший муж давал вам какие-то опасные лекарства? - поинтересовались журналисты.

Лолита о подаренном кольце: "Не смотрите так, оно не помолвочное - рука не та."Фото: Михаил ФРОЛОВ

- О, только не это, - отмахнулась женщина без комплексов. - Я не готова говорить о разводе и уголовных делах на концерте. Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете.

В какой-то момент, отвечая на очередной вопрос репортёров, певица закашлялась перед камерами. «Воды, дайте воды, у меня аллергия на химический дым на сцене», - попросила Милявская, но сделав глоток, лучше себя не почувствовала и вынуждена была резко прервать интервью. Лолиту сотрясал настолько сильный кашель, что она даже не смогла дойти до гримерки и встала у лестницы артистического фойе. Артистка не упала лишь благодаря поддержке помощников, но была вынуждена сесть прямо на ступеньках. Несколько минут Лолита провела так, тщательно охраняемая помощниками от глаз прессы - ее обмахивали, отпаивали, и в итоге звезда на своих ногах все-таки смогла дойти в гримерку. Представители артистки успокоили прессу: «У нас есть таблетки от аллергии».

Фото предоставлено "КП"

Певице стало плохо и он чуть было не потеряла равновесие. Фото предоставлено "КП"