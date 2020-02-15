Счастье по-испански: Ешь, спи, дружи

ИСПАНСКОЕ СОЛНЦЕ ОБГОНИТ ВОСХОДЯЩЕЕ

Испанские детские сказки, в отличие от русских, заканчиваются не "жили они долго и счастливо", а "жили они счастливо и ели куропаток". Хотя вообще-то первый вариант испанцам очень даже подходит. Живут они долго - 83,1 года в среднем, это третье место в мире после японцев и швейцарцев. А к 2040 году земляки Пикассо и Бандераса обойдут и жителей Страны восходящего солнца, и альпийцев. И станут главными долгожителями на планете со средней продолжительностью жизни 85,8 года. За Испанией будут Япония, Сингапур, Швейцария и Португалия. Такой прогноз, сделанный экспертами Института измерения здоровья в Вашингтоне, опубликован в журнале Lancet. Национальный институт статистики Испании ещё оптимистичнее. К 2050 году кабальерос будут жить в среднем 86,9 лет, а дамы 90,7.

СЕВЕР ИЛИ ЮГ?

В мировых рейтингах счастья Испания вроде бы не блещет - она там в четвертом десятке. Лидируют жt финны, датчане и норвежцы. Но если взять не сухую цифирь опросов и статистики, а эмоции, то и у вас ведь наверняка скандинавское счастье ассоциируется скорее с благополучием, спокойствием и уютом, а вот радость и праздник - это уже про Испанию. И не зря же миллион российских туристов каждый год летает на испанские пляжи. Как раз за ощущением фиесты и солнечным настроением.

В общем, давайте изучим секреты испанского долголетия и счастья. Тем более что скептики наверняка уже недоумевают. Испания - далеко не самая богатая страна. Экономический кризис, 14% безработных, правительства отправляются в отставку одно за другим. Да и образ жизни на первый взгляд не особо здоровый. Испанцы садятся ужинать не раньше девяти вечера, запросто могут съесть на ночь огромный кусок мяса. И выпить не дураки.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА

Собственно, как раз еда - главный секрет испанского долголетия, считают эксперты, в том числе глава вашингтонского института Кристофер Мюррей. Это знаменитая средиземноморская диета: изобилие овощей и фруктов, причём свежих, выращенных недалеко от дома - климат Испании позволяет, злаки, орехи, в первую очередь миндаль и фундук, и сухофрукты, много оливкового масла, рыба. А из алкогольных напитков сухое вино.

В атлантической диете ещё больше рыбы и морепродуктов, и вообще больше белка, чем в средиземноморскойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Испании посвятило средиземноморской диете специальное исследование. Вывод: она помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания (а именно от них умирает больше всего людей), держать в норме уровень холестерина и сахара. Если следовать средиземноморской диете, риск сердечно-сосудистых недугов снижается на 30%.

...ИЛИ АТЛАНТИЧЕСКАЯ?

Про средиземноморскую диету знают все, ее даже включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А про атлантическую слышали? В Испании о ее пользе сейчас говорят всё чаще. Это рацион жителей севера Испании, побережья Атлантического океана - от Галисии до Страны Басков. В атлантической диете ещё больше рыбы и морепродуктов, и вообще больше белка, чем в средиземноморской. Оливковое масло, орехи, злаки и тут в фаворе. Из необычного - каштаны как источник углеводов. А из овощей - в основном корнеплоды местных сортов, похожие на наши брюкву, репу и турнепс. Что ж, вот хотя бы эту часть рациона мы запросто можем перенять!

Но все меняется. В Испании тоже на каждом шагу фастфуд, чипсы, кола. Диетологи и врачи смотрят на пищевую глобализацию как на реальную угрозу здоровью нации: если хотите, чтобы прогноз о рекордном долголетии сбылся, питайтесь как ваши бабушки и дедушки, говорит соотечественникам доктор Жозеп Мария Аро из Барселоны.

ДЕЛЯТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ ОРГАНАМИ

Кроме гаспачо с паэльей, конечно, есть и другие факторы испанского долголетия. В первую очередь хорошая и доступная медицина, в большинстве случаев бесплатная. В рейтинге ВОЗ испанская система здравоохранения на седьмом месте в мире по эффективности.

Испания - мировой лидер по трансплантации органов. Никакая другая операция не продляет жизнь пациента так ощутимо, как пересадка, подчеркивает Беатрис Домингес-Хиль, глава Национальной организации трансплантологов Испании. И дело не только в мастерстве хирургов. Но и в том, что испанцы охотнее становятся донорами. Они вдвое чаще жертвуют свои органы для пересадки, чем другие европейцы. Спасают жизни родственников и знакомых - и добавляют лет в долгожительскую статистику.

ПОЕЛИ, ТЕПЕРЬ МОЖНО И ПОСПАТЬ

Сиеста - полезнейшая для здоровья штука. Да, в больших городах уже мало кто позволяет себе вздремнуть часок-другой после обеда, ритм жизни не тот. Но в общем-то многие испанцы до сих пор сиесту чтят.

А ещё много ходят пешком. Они меньше любят спортзалы и тренажёры по сравнению с соседями-европейцами, а вот неспешные прогулки - очень даже. А именно такая физическая активность, умеренная и ежедневная, полезнее всего для здоровья и долголетия. Три четверти испанцев совершают променад минимум 4 раза в неделю.

А ПОГОВОРИТЬ?

Дольше всех живут люди, рядом с которыми хотя бы пять родственников или близких друзей. Фотограф Андреа Комас снимал серию портретов столетних испанцев. И заметил общую черту: почти все они окружены детьми, внуками и правнуками, живут вместе с младшими поколениями, а нн в домах престарелых. Или хотя бы регулярно созваниваются и встречаются с ними. "Для нас в Испании семейные связи до сих пор самые тесные и важные", - радуется фотограф.

Испанский оказался самым радостным и позитивнымФото: GLOBAL LOOK PRESS

Да и не только семья - испанцы любят проводить время с друзьями и болтать с незнакомыми людьми по любому поводу. Это нас отличает от закрытых и сдержанных жителей северных стран, признают они. И считают общение и разговоры лучшей психотерапией: мы получаем лайки и комментарии не в соцсетях, а в реальной жизни, это лучше! И да, тут речь уже скорее про испанское счастье, чем про испанское долголетие.

"Нам просто необходимо делиться с другими тем, что происходит в нашей жизни. Когда мы делимся радостью, то и сами чувствуем себя счастливее, и радуем собеседника. А если говорим о проблемах, снимаем напряжение и стресс, - объясняет психолог из Мадрида Хосе Элиас Фернандес Гонсалес. - Ели Испания и должна что-то продавать на экспорт, то как раз нашу радость и счастье, которыми мы обязаны солнцу и нашему умению общаться".

"Радость - наше национальное достояние! - не мелочится с эпитетами его коллега Летисия Фернандес. - Мы с ней выросли, для нас она так естественно, что мы и не замечаем эту счастливую способность".

САМЫЙ РАДОСТНЫЙ ЯЗЫК

А может, дело не только в том, чтобы говорить друг с другом, но и в том, чтобы говорить по-испански? Ученые Университета Вермонта провели исследование: какие эмоции вызывают разные языки у людей, которые их слушают. Так вот - испанский оказался самым радостным и позитивным! Вот самый простой рецепт: если грустно, включайте испанскую музыку. А если еще и на курсы испанского пойти, представляете, сколько радости в вашей жизни прибавится!

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