Банды норвежских чеченцев, «грязные копы» и удар по секс-рынку: Обнаружен секретный форум российских проституток

На первый взгляд, это выглядит как форум путешественников. Куча подразделов: Италия, Франция, Скандинавия, США, Канада, Сингапур, ОАЭ и десятки других стран и направлений. Если бы речь шла об обычных путешествиях, говорили бы, наверное, о визах, что и где интересного посмотреть, что и где подешевле купить. А тут - как не попасть в полицию, каких клиентов опасаться, с какими сутенерами не работать, и, конечно, главный вопрос - сколько можно заработать.

Масштаб этого, конечно, потрясает. Около 50 тысяч зарегистрированных пользовательниц с опытом работы на всех континентах (на форуме разве что только про Южную Америку и Африку за пределами Магриба не пишут). Где только «девушек» из России нет!

Кто-то называет себя вроде как приличным словом «эскорт». Кто-то - сказочным: «фея». Но суть остается та же: проституция.

В современном инстаграме «эскорт» преподносится как высшая ступень развития красивой девушки: в соцсетях куча губастых безработных чудесниц с фотками в дорогих ресторанах, на яхтах и пляжах. У многих сотни тысяч молоденьких подписчиц из провинции, мечтающих о красивой жизни. Мораль - дело, конечно, личное. Но у всей этой красивой инстаграм-жизни есть и обратная сторона. Самый яркий пример последнего времени: история 24-летней эскортницы Екатерины Караглановой, которую в порыве бешенства зарезал клиент и пытался упаковать в чемодан.

Кто-то называет себя вроде как приличным словом «эскорт». Кто-то - сказочным: «фея». Но суть остается та же: проституция.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

МАРКЕТИНГ - ДЕЛО ТОНКОЕ

Итак, форум «дам полусвета».

Все начинается с маркетинга. Приезжающая в «тур» девушка первым делом размышляет, как и где дать рекламу.

(«Тур» - из сленга проституток. В выбранную для «работы» страну въезжают по туристической визе на месяц или максимально возможный срок, затем выезжает, чтобы через 3-6 месяцев вернуться, не вызывая подозрений. За это время «работают» либо в России, либо в других странах).

Да-да, рекламу. И с этим, оказывается, нет никаких проблем. Кто-то обращается к подпольным агентствам, которые есть во всех странах мира, независимо от благополучности и «идеальности». Кто-то - к уличным сутенерам (на форуме такие варианты всячески осуждаются, это считается низшим уровнем). И тем, и другим приходится отдавать до 50% от каждого заказа. Поэтому многие пытаются работать самостоятельно.

Например, есть крупный международный сайт, куда зарабатывающие интимом дамы выкладывают свои резюме, указывая город, где они «работают». (Это стоит около сотни евро в месяц). Посетители сайта видят, соответственно, предложения только по своему городу. Но помимо этого есть и различные «региональные» сайты, где новенькие девушки могут наладить поиск клиентов. Клиенты тоже зарегистрированы здесь, поэтому девушки могут писать им отзывы и ставить оценочки. Все, как в обычных соцсетях. Ну и, соответственно, каждая сторона заранее видит «рейтинг» клиента или девушки.

Правда, повторюсь, это не гарантирует никакой безопасности. На том же сайте висела анкета уже упомянутой покойной эскортницы Караглановой, а ее будущий убийца имел здесь очень высокий рейтинг.

Еще одна популярная тема - про различие культур и страх американцев перед всем русским.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗРАИЛЬ: «КРИЗИС. ОДНИ БОМЖИ ВОКРУГ»

Ветка про израильские похождения русских проституток - одна из самых больших и активных на форуме. Многие жалуются на явный экономический кризис. Заработки даже в этой сфере упали в разы.

«Девочки всем привет! Всех люблю! Всем бабла и безопасности и щедрых чуваков желаю. Что случилось с Израилем? Почему все так испортилось? Одни бомжи вокруг, никто не хочет платить даже гребаные 300 долларов в час!»

«Продам базу клинов (клиентов, - Авт.) по Израилю. Наработано непосильным трудом годами!»

Кстати, много сообщений о нехороших клиентах, с которыми лучше не иметь дел.

«Кто по северу? +972***** (указывает номер клиента, - Авт.) - фальшивые 100 шекелей (это около 1800 рублей по курсу, - Авт.). Араб, очень настойчивый в переписке. Новые сотки, шершавые, но на ощупь слишком тонкие. серийные номера разные».

«+972*****. По этому номеру приходит чувак на вид 40+. Показывают какую-то карту и говорит, что полиция его прислала, но он не хочет меня сдавать. Говорит: давай делать бизнес вместе и секс 30 минут в день бесплатно. Выгнала его».

«Лучше с африканцами осторожнее, девочки! Сегодня в новостях кошмары видела - банду приезжих поймали до смерти забили мужчину. Беженцы, похоже».

«Про негров не пишут открытым текстом, но указывают на Южный Тель Авив. Понятно, что это эритрейцы и суданцы. Менты говорят, что это африканские рекетиры. Пока обложили своих. К белым не наведываются. И не депортируют их! Достал уже этот гуманизм...»

К слову, здесь же на форуме тусуется врач-венеролог. Мужчина. Судя по обсуждению, весьма востребованный по части личных консультаций.

«Вот адрес социального центра. Анонимно, бесплатно. Сдать анализы, поговорить с психологом и юристом, получить прививки от гепатита, бесплатно перекусить. Можно сообщить инфу о маньяках или насильниках, они передадут полиции».

«Впервые еду в Израиль. Рост там важен? У меня 160 см всего. Переживаю, что из-за роста не пойдёт работа. И еще у меня вес маленький».

«Не переживай. Рост - не проблема».

Проститутки жалуются, что их преследует полиция.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОРВЕГИЯ: «ЧЕЧЕНЦЫ И НЕГРЫ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ НАПАДАЮТ»

Страны Скандинавии - где самые высокие в мире цены и заработки одни из самых высоких - долгое время считались среди девиц лучшим местом для работы. Но и здесь все теперь не слава богу. Нефтяная страна из-за бардака на мировом рынке тоже в некоем кризисе. И миграционные правила ужесточаются: приезжих много, они держатся диаспорами и устанавливают свои порядки.

«Знакомых девочек, одну в Осло, другую в Ставангере приняли полис. Причем уже не простая аннуляция визы, а депортация с занесением в базу с отпечатками пальцев и запрет на въезд во все страны Шенгена на 2 года. Спасибо потоку трудовых мигранток с Украины и провинций России! Довели полис до горячки, те теперь безумствуют!»

«Уже месяц сижу тут и тупо не зарабатываю. Даже с литовкой с улицы общалась, говорит у нее всех подружек из «не ЕС» уже депортнули, стабильно раз в две недели у них рейды ходят, проверяют документы и высылают. Жаловалась мне, что деньги уже не те. Чтобы 6000 крон (1 норвежская крона = 6,5 рублей, - Авт.) заработать, надо хотя бы трех мужчин, и еще ждать их, стоя на морозе. А два-три года назад они, говорит, рубили и по 15 и по 30 тысяч с таких же двух-трех мужиков».

«Девочки, кто хочет немного экономить на питании - в любом магазине есть витрины со скидкой 50%, а по вечерам в некоторых закусочных можно брать горячую еду за копейки. И еще есть приложение, которое показывает все акции в магазинах на неделю».

И еще. Полицейские, конечно, ребята коварные…

Жрицы любви жалуются на отсутствие денежных клиентов.

«Полицейские звонят и записываются под видом обычных клиентов. По разговору не отличить никак. Разговаривают по телефону вежливо, аккуратно, пишут SMS без грамматических ошибок».

Если давешние дамы в Израиле жаловались на отдельно взятых нехороших клиентов, в Норвегии, оказывается, на квартиры к проституткам вламываются целые группы.

«Есть литовская банда. Ходит грабит по квартирам. Моя знакомая была и попала так. Она с ними с двумя начала драться. Они дали заднюю и сбежали, но приходили грабить - это точно».

«В Осло чеченцы и негры последнюю неделю нападают. Будьте очень аккуратны!»

До недавнего времени считалось, что среднестатистический норвежец - идеальный клиент. Законопослушный (ну, до известной степени), не буйный.

«Качки-амбалы с тестостероном - это уже не наш клиент. Наш - это такой неуверенный дрожащий норг (норвежец, - Авт.), подкаблучничек с ипотекой и тремя детьми».

Правда, у некоторых и с такими персонажами проблемы случаются…

«Пришёл, был вежливый, нормальный. В конце начал одеваться, видимо хотел стащить деньги, не нашел мою заначку, поэтому схватил под мышку мою дорогую брендовую сумку и сбежал. Лежу, смотрю в потолок и потряхивает не по-детски...»

«Молодой норг. <Описывает большую программу извращений>, мучал, душил. А пока я умывалась, прыгнул в штаны, украл бабки и сбежал. Пойду заявление писать. Хочу, чтоб его жена знала: с кем живет!»

Есть крупный международный сайт, куда зарабатывающие интимом дамы выкладывают свои резюме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США: «В МОСКВЕ МЕНЯ С КВАРТИРЫ В НАРУЧНИКАХ НЕ ВЫВОДИЛИ!»

«Кто хочет сниматься в порно в LA - велкам в личку».

«Девочки, ищу квартиру в Нью-Йорке на несколько месяцев. Кто-нибудь сдает?»

Объявлений про сдачу квартир - много. Так как «феи» чаще всего работают «вахтовым методом», им время от времени нужно выезжать из страны и при этом в идеале сохранить за собой удобную квартиру с клиентурой. Поэтому некоторые предпочитают в свое отсутствие передавать арендное жилье «коллегам по цеху».

Еще одна популярная тема - про различие культур и страх американцев перед всем русским.

«С ихним мужчиной можно общаться в инете полчаса и он будет обещать тебе горы свернуть, но потом с удивлением узнать, что его 200 баксов за час не являются пределом мечтаний…»

«Русских девушек боятся! Если говоришь по телефону, что ты русская, сразу бросают трубку!»

«По моим наблюдениям и опыту больше всего зарабатывают блондинки с большой грудью, причем не важно какого она происхождения».

Предел мечтаний - жизнь на Манхэттене, как в одной песне.

«Жила на Manhattan, одна в квартире... Вечные пробки, забирает водитель, везет на заказ, потом на следующий, потом еще часа два куда-нибудь едешь, потом обратно. Так что в машине я и красилась, и кушала, и спала... Выходные не давали вообще. Работа, говорит, 24/7 дней в неделю».

Девушки жалуются на притеснения полиции.

В Штатах, как рассказывают друг другу девочки, реально работать только с «крышей», через агентства или сутенеров. («Работниц» самых крупных даже полицейские не задерживают, все как в кино про «грязных копов»). Но и тут обман на каждом шагу. Недоплаченные гонорары, штрафы за малейшие провинности и прочее.

«Мой совет новичкам - имейте приличную сумму денег, хотя бы 5 тысяч долларов, а лучше 10 для «подушки безопасности». Если б у меня не было денег, мне даже жилье не на что было бы снимать».

С сутенерами есть еще одна проблема. Несколько девушек жалуются на форуме, что «хозяева» заставляли их употреблять наркотики. Зачем? Что-то вроде консумации в барах. Многим клиентам нужен не только секс, но и совместное употребление, причем «дурь» они покупают здесь же, у девушки. Получается, проститутка становится еще и дилером. Многие наотрез октазываются. Но не все.

«Если ты не нюхаешь, там делать особо нечего».

«Моя близкая подруга за деньги была согласна на все, так что нюхала с клиентом. Заработала 28 тысяч долларов за месяц, расшатанную психику и нюхала еще два года после возвращения в Россию, еле завязала. Так что решайте сами, на что вы готовы ради денег».

Актуальная тема - что бывает, если проститутку задерживает местная полиция.

«За проституцию сажают на сутки. После чего надо пройти школу, послушать лекции, как себя правильно вести)) Возможно еще одно заседание суда, на которое явиться надо в обязательном порядке. Но если попадешься еще раз в течении полугода, то светит реальный срок в тюрьме».

«Основные проблемы в U.S. это бан на въезд лет на 5 за незаконную работу в «сервисе для взрослых». А еще может быть обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Это самое страшное. Тогда лучше сразу надо искать деньги на адвоката».

«Это такое позорище, когда выводят из дома где ты живешь, здороваешься с соседями в наручниках средь бела дня и головой опускают в машину. В Москве наручники задержанным на квартирах проституткам не надевают, насколько я помню».

В Штатах, как рассказывают друг другу девочки, реально работать только с «крышей», через агентства или сутенеров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РАЗВОД ИНОСТРАНЦЕВ

Этой теме посвящена отдельная ветка. Оказывается, девушкам часто пишут иностранцы предлагая: давай я оплачу тебе авиаперелет, жить будешь у меня, кормить буду, а с тебя - неделя секса. Вот одна из проституток и размышляет…

«А что если соглашаться с чуваком из той страны, которая нужна для тура, прилетать за их билеты и блокировать? И так мчать в другую страну по окончанию тура уже за счет следующего дурачка. А? Кто так делал?»

И тут, как говорится, буря возмущения на форуме. Большинство считает, что такое пошатнет рынок интим-услуг и испортит международный имидж России.

«Боже, как Вы додумались до такой гнусности? Это же нищебродское мышление!»

Девушки жалуются друг другу на трудности в работе.

«Я в карму верю и считаю это мелочностью. Потом и профессионалкам на уикэнд никто предоплату не скинет и билеты не купит. Если только тебе хочется <испортить> окончательно репутацию русских дам. Мол, мы не только легкодоступные, но еще и кидалово».

«Рассуждения о карме, честности, порядочности в этой ветке очень умилительны. Особенно это умилительно читать от эскортниц, которые через раз спят с женатиками. На этом форуме историй различной степени мерзости - уйма. Как быть с кармой в этих случаях? Двойные стандарты дамы»

«Девчонки, вы реально не понимаете, что тем самым просто добьёте и без того умирающий рынок? На моих глазах падали приличные рынки в нашей эскортной теме из-за жадности!»