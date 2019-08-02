«Восходящая звездочка московского эскорта»: Год назад «девушка в чемодане» благодарила в сети своего будущего убийцу за хороший отзыв

Жестокое убийство «девушки из чемодана» продолжает обрастать новыми подробностями. Напомним, 24-летнюю Екатерину Карагланову 27 июля нашли в квартире на улице Пырьева - обнаженную, с перерезанным горлом. Тело лежало в чемодане. Через три дня задержали подозреваемого, 33-летнего специалиста по информационным технологиям Максима Гареева. Он уже признался в убийстве. По его словам, с Катей он познакомился на сайте интим-услуг еще в прошлом году, и приехал к ней, чтобы повторить «любовное» свидание.

На допросе Максим заявил, что после секса девушка стала унижать его, назвала нищебродом. Мол, на следующую встречу он накопит только через год. Гареев вспылил и несколько раз ударил Катю кухонным ножом в шею и грудь.

Сразу после того, как произошла трагедия, погибшую девушку называли фотомоделью (в ее Instagram действительно есть фото с различных рекламных фотосессий), начинающим бьюти- и трэвел-блогером (86 тысяч подписчиков). Слова о том, что Карагланова занималась эскортом, ее подруги наотрез отвергали. Тем не менее, журналисты «Комсомольской Правды» действительно нашли анкету Екатерины Караглановой на крупнейшем столичном сайте интим-знакомств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723342" frameborder="0"></iframe> В сети появилось новое видео допроса предполагаемого убийцы фотомодели в Москве.

Девушка там зарегистрировалась в феврале 2018-го, во всяком случае, именно тогда появился первый отзыв. Девушка скрывала свою деятельность от близких, поэтому называла себя Даной.

«Дана в переводе с сербского означает «утренняя звезда», - объясняла Катя происхождение красивого псевдонима. - Ну а я восходящая звёздочка московского эскорта и самая развратная девочка ЗАО».

«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ О МОЕЙ ЛЮБВИ К СЕКСУ УЗНАЛИ ВСЕ»

ТТХ указаны: 22 года, грудь «двоечка», рост 171 см, вес 50 кг. Свои фотографии Катя выложила со всех ракурсов. Но лицо все-таки замазала.

«Уважаемые мужчины, я закрыла лицо в анкете, так как являюсь известной фотомоделью и не хотела бы, чтобы о моей любви к сексу узнали все, - извиняется девушка перед клиентами. - В обычной жизни я одна из тех неприступных девушек-красоток, которым мужчины оборачиваются вслед, но к которым так и не решаются подойти».

Вместе с приемом клиентов на дому Катя не гнушалась подработками - продажа своих откровенных фото и видео, виртуальный секс

Час в компании с «восходящей звездочкой эскорта» - 10 тысяч рублей. Ночь - 50 тысяч. Дополнительные опции (различные вариации на тему сексуального разнообразия, игрушек и проч. - Авт.) за доплату в 5 тысяч рублей. Принимала Insta-блогерша в съемной двушке на улице Пырьева. (Здесь же и жила). На чужие квартиры принципиально не ездила. Только в сауны и гостиницы.

Вместе с приемом клиентов на дому Катя не гнушалась подработками - продажа своих откровенных фото и видео, виртуальный секс, сопровождение на мероприятиях.

«Количество контактов в час не ограничено. Приятные сексуальные сюрпризы лично от меня! Люблю устраивать «счастливые часы». В моем меню появились услуги госпожи» - сообщила о своих возможностях погибшая.

Здесь же Катя рассказывает, что не против группового и лесбийского секса. Может стать и «похотливой подружкой семьи».

Правда, несмотря на обилие навыков, супервостребованной девушку назвать сложно. Судя по оценкам и отзывам, за 2 с половиной года с этой площадки к Кате пришли лишь 20 клиентов.

Час в компании с «восходящей звездочкой эскорта» - 10 тысяч рублей. Ночь - 50 тысячФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Хитрюга вы, Дана. Правда, заманчивая хитрюга. Пишете, что все включено, а основные интересные вещи - дополнительно», - пишет один мужик.

«Плюс за отношение, все услуги есть, включая не самые частые и делаются легко и с огоньком по запросу, - восторгается другой клиент. - Из субъективных минусов, если придираться, - не целуется».

«Я не был впечатлён, - возмущается третий. - Лицо симпатичное, но далеко не красавица. В постели была привередлива, хотя и старательна. Искусственная озвучка и забавные комплименты тоже неестественны».

ЗА ДВА ГОДА ПОПРОБОВАЛ ПОЧТИ 300 «ФЕЙ»

Максим - постоянный клиент сайтов интим-знакомств

Оценил секс с "моделью" и ее будущий убийца. Впервые Максим Гареев побывал в квартире Екатерины 8 августа 2018 года. Судя по оценкам, Гареев попробовал большинство услуг, что могла предложить Катя. На этом самом интим-сайте клиенты могут выставлять «феям» оценки. Фото, сервис, общее впечатление - все на «пять». Правда, отзыв айтишник не написал.

«Спасибо за такие высокие оценки! - ответила ему девушка, - Очень приятно их получать от избирательного мужчины».

Между тем, назвать Гареева избирательным мужчиной можно с трудом. Максим - постоянный клиент сайтов интим-знакомств. Под ником Maxthecheater777 он регулярно ставил проституткам оценки и писал отзывы. На площадке, где он познакомился с Катей, молодой человек сидел с августа 2017 года. За два года он перепробовал 250 (!) «фей». И это по самым скромным подсчетам. Как минимум у него есть аккаунты еще на двух подобных сайтах. Возможно, именно поэтому он залез в кредиты на 8 млн. рублей.

КЕН, ПОЭТ И РОМАНТИК

Максим Гареев хотел, чтобы проститутки считали его щедрым состоявшимся мужчиной. Так он себя позиционирует в анкете:

«4 высших образования, включая MBA в одном из университетов Великобритании. Работаю топ-менеджером в крупной IT-компании. Известен среди фей, как Кен (кукла)».

Кеном Максима прозвали, видимо, за специфичную внешность. Накаченный пресс, всегда идеальная укладка, татуаж бровей, подкрашенные глаза - все это Гареев делал, чтобы нравиться девушкам. Даже в отзывах на сайтах интим-услуг молодой человек был крайне поэтичен. Лиричен. Романтичен даже.

«Моя первая мысль, когда я увидел Арину: «Какая лапочка! А она вообще реальна?» Написать, что она красива?… Да она - совершенство. Виделись с девушкой несколько раз: из образа няшного подростка она преобразилась в юную прекрасную принцессу».

Максим Гареева признался в убийствеФото: Александр РОГОЗА

«Ко мне приехала девушка неземной красоты. Первые 30 минут я просто не мог налюбоваться красоте ее глаз, чувственности губ, а дополнительную нежность лицу придавали чёрные локоны волос, спадавшие ниже ее женственных плеч, которые хотелось обнимать вечно».

«Ах, малыш, как же ты красива. В реальности намного красивее, чем на фото. Напомнила мне актрису Хлою Грейс Морец».

Последний визит Максима Гареева на сайт интим-услуг был 30 июля 2019 года. В этот же день, поздно вечером, его задержали.

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