2020-02-15T11:47:06+03:00
Звезды

Александр Ширвиндт: «Въезжать в театр в инвалидной коляске я не хочу»

Об отставке худрука театра Сатиры речи пока не идет, но сигнал для рассуждения на эту тему Александр Анатольевич подал [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Александр Ширвиндт сообщил, что собирается уйти с должности руководителя театром, которую занимает 20 лет.Александр Ширвиндт сообщил, что собирается уйти с должности руководителя театром, которую занимает 20 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В интервью «Собеседнику» Александр Ширвиндт вроде бы сообщил, что собирается уйти с должности руководителя театром, которую занимает 20 лет. Мол, сам он преемника назначить не может, государственный театр — это не частная лавочка, но то, что скоро уйду, это точно.

Мы позвонили Александру Ширвиндту, чтобы узнать, действительно ли он задумался об отставке.

- Разговоры идут о том, что надо молодую кровь вливать в искусство. Насчет моей отставки мне никто не сообщал, - сказал нам Александр Анатольевич. - Я ничего не знаю. Сигнал для рассуждения я подал. Ну а дальше… Есть масса начальников, которые будут это решать. Преемника я назначить себе не могу. Престолонаследия в театре нет. Но ждать панихиды или иной ситуации, когда приходится судорожно кого-то назначать – это неправильно.

- Ну а ваши-то какие намерения?

- Намерение у меня одно: не дожидаться инвалидной коляски. Въезжать на ней в театр я не хочу. ЧП никакого нет, но надо думать о завтрашнем дне и трезво смотреть на ситуацию. Спидометр обратно не скрутишь.

- Какая инвалидная коляска! Вы всегда бодры и веселы…

- Я бодр и весел, но это перевоплощение. Я же по образованию актер.

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Правда, когда это произойдет и кто станет преемником худрука театра Сатиры, он не сказал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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