2020-02-15T13:05:57+03:00
Спорт

У России вновь отбирают первое место Сочи-2014: Золота лишили Устюгова

Биатлониста дисквалифицировали и отобрали «золото» эстафеты: нас ждет новое судебное разбирательство
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Сочинской Олимпиады.Биатлониста Евгения Устюгова лишили золота Сочинской Олимпиады.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Допинговые скандалы опять сместили сборную России с первого места медального зачета Олимпиады в Сочи 2014 года. На этот раз Международный союз биатлонистов за нарушения антидопинговых правил аннулировал все результаты Евгения Устюгова, начиная с августа 2013 года. Самой важной победой за этот период у Устюгова было олимпийское «золото», завоеванное в эстафете в Сочи-2014. Без этой награды у сборной России остается 10 золотых медалей (9 серебряных и 9 бронзовых), и она спускается на третью строчку. А на первые два места выходят Норвегия (11-5-10) и Канада (10-10-5).

Есть шанс оспорить решение в суде

Таким образом этим решением Россия поиграла домашнюю Олимпиаду в Сочи. Но есть еще небольшая надежда, что Устюгова оправдает Спортивный арбитражный суд (CAS). Напомним, что в результате «доклада Макларена» у России уже отбирали медали и общую победу, но потом через CAS удалось вернуть большую часть награда и первую строчку в медальном зачете. У биатлониста Евгения Устюгова есть 21 день, чтобы подать апелляцию.

Устюгова уже один раз оправдали

В его деле действительно пока не все ясно. Международный союз биатлонистов утверждает, что спортсмен употреблял запрещенный препарат оксандралон. Но неизвестно на основании каких материалов сделан такой вывод. Ранее давно закончивший карьеру Устюгов не раз заявлял, что ни разу не сдавал положительные допинг-тесты.

В 2018 году Евгений уже обвинялся в нарушении допинговых правил. В основу обвинений легли показания Григория Родченкова. Но тогда CAS принял сторону российских спортсменов, и обвинения были сняты.

Новые обвинения: бьют по паспорту

Но недавно все пошло на новый круг. О том, что против Евгения Устюгова открыто новое дело, накануне рассказал глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«Перед отъездом на чемпионат мира в Антхольц, 12 февраля, я узнал, что IBU начинает новое расследование в отношении олимпийского чемпиона Евгения Устюгова на основе его биологического паспорта», - заявил президент СБР.

Биологический паспорт – ключевые показания параметров крови и других биологических маркеров спортсмена за длительный период. Если в какой-то момент показатели скачут, то это может считаться доказательством нарушения антидопинговых правил. Но показатели могут меняться и из-за особенностей организма спортсмена и по другим причинам.

Так что, скорее всего, нас ждет еще одно разбирательство юристов. Международный союз биатлонистов должен выложить на стол новые доказательства. А дальше будет видно, насколько они весомы. Но в любом случае это «золото» Сочи-2014 – ключевое, за которое наверняка будет жаркое сражение в суде. Напомним, что CAS в ближайшее время готовится слушать дело «ВАДА против России», где Всемирное антидопинговое агентство требует отстранить нашу страну от участия в Олимпийских играх и других крупных турнирах под своим флагом на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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