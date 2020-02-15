Биатлониста Устюгова лишили "золота" Олимпиады в Сочи и признали виновным в допинге

Биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Его лишили золота Олимпиады в Сочи 2014 года. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ходом дела.

Устюгова обвиняют в употреблении оксандролона - запрещенного анаболического стероида. Все результаты Евгения Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат дисквалификации. Также спортсмена лишат всех медалей, очков и призов за этот период, сообщает источник. Официально эта информация пока не подтверждена.

После вынесения решения у Устюгова есть 21 день, чтобы оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Если ему это не удастся, Россия потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Тогда первое место займёт сборная Норвегии, завоевавшая 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград, а российская команда с 10 золотыми, 9 серебряными и 9 бронзовыми медалями опустится на третью строчку, уступив Канаде.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На два года отстранили Слепцову - тоже за допинг

Между тем, сегодня стало известно, что олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в использовании допинга. Её дисквалифицировали на два года и аннулировали все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы. Об этом сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Решение о дисквалификации Слепцовой приняли 11 февраля, её признали виновной в применении запрещённого препарата и нарушении статьи 2.2 антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU). Слепцова ушла из спорта в 2017 году, но дисквалификация отсчитывается с момента вынесения вердикта. За свою спортивную карьеру Слепцова стала олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете, бронзовым призером мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете, а также стала пятикратным призёром в личных гонках на этапах Кубка мира.

Обвинения ей предъявили в августе 2018 года. Тогда вместе с ней подозревались двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двух последних дисквалифицировали в июне 2019 года, а Устюгов признан невиновным.

О том, что завершивший после Игр в Сочи карьеру спортсмен, снова подозревается в нарушении антидопинговых правил на основе показаний биологического паспорта с 2010 по 2014 год, стало известно в четверг. Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело в отношении него.