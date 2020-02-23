2020-02-23T17:19:16+03:00
Звезды

Сын звезды фильма "Тегеран-43" Натальи Белохвостиковой вырос настоящим красавчиком

68-летняя актриса впервые за долгое время появилась с 16-летним Кириллом на публике
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса стала героиней очередного выпуска программы "Судьба человека"Актриса стала героиней очередного выпуска программы "Судьба человека"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Наталья Белохвостикова - одна из самых знаменитых актрис отечественного кинематографа. Звезда фильмов "Красное и черное" и "Тегеран-43" вот уже 46 лет замужем за режиссером Владимиром Наумовым. У супругов двое детей - 44-летняя дочь Наташа и 16-летний сын Кирилл. Не так давно артистка вместе с наследников появилась на публике.

Борис Корчевников разместил в блоге по-настоящему сенсационный снимок. В кадре он позирует вместе с актрисой Натальей Болохвостиковой и ее сыном Кириллом.

Актриса стала героиней очередного выпуска программы "Судьба человека". "Я встретил Бога - в семье Натальи Белохвостиковой и ее талантливого сына Кирилла. Он рос в детском доме. Когда туда приехала Наталья Николаевна, он, тогда трехлетний, попросил у нее подарить ему крестик. Подарили. А потом усыновили", - подписал трогательный снимок телеведущий.

Поклонники отметили, что наследник артистов повзрослел и стал привлекательным молодым человеком. "Какой красавчик вырос!", "Капитальный красавчик!", "Какой хороший парень вырос", "Какой хороший сын!", "Какой красивый парень! В любви выросший", - пишут обыватели.

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Я встретил Бога - в семье Натальи Белохвостиковой и е6 талантливого сына Кирилла
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Кстати, в народе действительно говорят - усыновить ребенка - это значит принять Господа в свой дом, в свое сердце. Белохвостикова и Наумов усыновили мальчика в 2007 году. Сначала, чтобы не травмировать психику ребенка, они тщательно скрывали свой поступок. А когда Кирилл подрос, открыли наследнику тайну его рождения.

Белохвостикова не раз говорила, что их встреча была не случайной. В детском доме, куда актриса с мужем приехали в рамках фестиваля "Я и семья", к ним подошел малыш и сказал: "Тетенька, у вас крестик есть, а у меня нет. Подарите мне".

Актриса сразу почувствовала душевную близость с мальчиком. "Я вообще не рассуждала ни о чем, меня ничто не волновало. Я знала, что он не должен быть там, в этом аду. Кириллу было три года. Когда мы приезжали к нему в детдом, он никогда ни о чем не просил. Посидит, попьет чайку со мной и все. Другие дети на мне висли, говорили: «Возьми меня, возьми, я лучше». А с Кириллом - один и тот же сценарий", - делилась Белохвостикова.

Именно Кирилл является для Наталии Николаевны главной радостью. "Он понимает, что я готова была за него жизнь отдать. Совершенно уникальный мальчишка. Все в нашей семье очень близки...", - делилась звезда.

Сейчас Кириллу уже 16 лет, он увлекается математикой и изучением языков, плаванием, хорошо рисует. "Он родился, когда мне было 52 года. Почему дети очень быстро взрослеют? Я бы подольше их оставляла маленькими. Сейчас Кирилл взрослый человек, всегда на телефоне, всегда рядом", - говорит Наталия Белохвостикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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