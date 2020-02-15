2020-02-15T21:41:34+03:00
Звезды

Больная раком актриса Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

Дарья расплакалась, когда стала рассказывать о звезде фильмов "Афоня" и "В бой идут одни «старики»"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Евгения Симонова редкого выходит в светЕвгения Симонова редкого выходит в светФото: Борис КУДРЯВОВ
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Евгения Симонова прославилась в один миг, когда 17-летней девушкой снялась в культовом фильме "В бой идут одни «старики»" режиссера Леонида Быкова. После этого были съемки в знаменитых картинах "Обыкновенное чудо", "Афоня" и десятки ролей в театре и кино. При этом личная жизнь звезды экрана тоже била ключом.

Евгения Симонова редкого выходит в свет. Актриса 12 лет борется с раком легких. В Германии ей провели операцию - удалили легкое. Однако 64-летняя актриса продолжает работать в театре и кино. Правда, редко выходит в свет. Однако для Андрея Малахова сделала исключение и появилась в эфире программы "Привет, Андрей!".

У Народной артистки России большая и очень дружная семья. Супругу во всем поддерживает режиссер режиссер Андрей Эшпай. Он стал третьим мужем Евгении Павловны. Когда-то их познакомил Игорь Костолевский. Бурный роман закончился рождением дочки Маши. Девочка стала вторым биологическим ребенком актрисы.

Евгения Симонова с приемной дочерью Дарьей. Кадр программы "Привет, Андрей!"

Евгения Симонова с приемной дочерью Дарьей. Кадр программы "Привет, Андрей!"

В первом браке с актером Александром Кайдановским у Симоновой есть дочь Зоя. Она пошла по стопам родителей, закончила ГИТИС и в настоящее время служит там же, где и ее мама, - в Театре имени Маяковского.

"Зоя - актриса театра Маяковского, а Мария - пианистка", - с гордостью поделилась звезда.

Появилась в студии и третья, приемная дочь Евгении Павловны. 30 лет назад артистка стала опекуном девочки. Ее мама - звезда фильма "Калина красная" Людмила Коршакова умерла в 42 года.

"Дело в том, что когда умерла Люда, она должна была получить комнату. Она жила в общежитии и там умерла. Нужно было эту комнату пробить ей без Люды. Тогда мы действительно решили, что я буду официальным опекуном", - поделилась Симонова.

И, хотя Дашу забрали бабушка с дедушкой и увезли в Тулу, актриса помогала ребенку. "Я что-то делала, но делала меньше, чем, наверное, должна была. Хотя у нас всегда были очень нежные отношения с Дашей, ее бабушкой и дедушкой, сестрой", - поведала Евгения Павловна.

В свою очередь, Дарья, обращаясь к актрисе, расплакалась: "Я очень люблю тетю Женю. Она моя вторая мама".

По ее словам, она не говорит про свою биологическую маму не потому что не любит. Просто до сих пор ей тяжело о ней вспоминать.

"Мама моя, Люда, которая меня родила и воспитывала до 13 лет. Потом была тетя Женя. Моя мама была актрисой театра Маяковского. Снималась в фильме «Берега» с Валерием Золотухиным, «Калине красной» и «Экипаже». Мама болела, у нее была болезнь не очень хорошая. Вовремя не среагировали. Очень быстро все произошло. Мои бабушка с дедушкой в силу возраста не могли взять опеку надо мной. Женя Симонова решила, что нельзя ребенка бросать, а иначе меня, возможно, отправили бы в детский дом", - рассказала наследница звезды.

Дарья поведала, что ее приемная мама ничего для нее не жалела. Привозила ей вещи - такие же, как и родной дочке Зое. Женщина призналась, что любит свою вторую маму и будет ей всегда признательна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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