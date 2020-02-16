Певице Кире Шайн удалили опухоль мозга: «Я привыкла к головной боли. Насте Заворотнюк желаю верить в себя и в чудо!»

30-летняя певица и телеведущая канала «Russian Musicbox» Кира Шайн рассказала нам свою непростую историю. Проблемы со здоровьем у Киры начались, когда ей исполнилось 26 лет. Обследовалась не сразу, а только после инсульта. Сначала молодая женщина не придавала большого значения головным болям – пила обезболивающие таблетки. Ей сделали операцию, сейчас Кира продолжает реабилитацию и смогла вернуться к активной жизни. После того, как стали обсуждать болезнь Анастасии Заворотнюк (по слухам у актрисы злокачественная опухоль головного мозга), знакомые все чаще расспрашивают Киру о ее истории.

- Сейчас многие люди сочувствуют и желают скорейшего выздоровления Анастасии Заворотнюк. Как вы узнали о своем диагнозе? Какая опухоль была у вас?

- Очень грустно от того, что происходит сейчас с Настей. У меня была опухоль в левой теменной части под черепной коробкой. Она росла, из-за чего у меня случился инсульт, только тогда я попала в больницу. Первое МРТ, на котором обнаружили новообразование, я сделала в конце мая, а операция была 9 августа. У меня не было вариантов: жить с жуткой головной болью стало невыносимо, я практически не спала. Поэтому выход был один - делать операцию. После операции врач объяснил, что моей внутричерепной опухоли было года два. Она оказалась не злокачественной, но это я узнала уже после операции. Для выявления этого необходимо было вскрыть череп и удалить ее. Гарантий никто не дал, что опять не вырастет, поэтому постоянно наблюдаюсь у врачей. Помню, как сказал мой врач: все новообразования головного мозга опасны для жизни.

Проблемы со здоровьем у Киры начались, когда ей исполнилось 26 летФото: Из личного архива

- Операцию делали в Москве или за границей?

- После долгих поисков врачей я все-таки остановилась на профессоре в Москве. Рассматривала Израиль, ездила туда на консультацию. Во-первых, там в четыре раза дороже, во-вторых, переживала, что если не выживу или останусь инвалидом, близким будет сложно меня транспортировать. Операция длилась около четырех часов. Реабилитация не закончилась по сей день. Так как было «до», уже никогда не будет «после». Делаю МРТ каждые полгода, на постоянном контроле у врачей. Я быстро устаю, голова болит часто, шрам на погоду ноет. Стало повышаться давление. Я уже привыкла, приспособилась жить с этими своими головными болям. Как говорят: если нет лекарства от боли – полюбите ее. Вот примерно по такому принципу и живу. Не зацикливаюсь на боли. Не люблю жаловаться. Просто хочу, чтобы мой рассказ помог кому-то: своевременно прийти на диагностику или не бояться операции.

- Что бы вы сказали в поддержку Анастасии Заворотнюк?

- Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. В больнице я общалась с людьми, и многим дает силы и помогает, когда воспринимают ситуацию, как сигнал от Бога, что нужно что-то поменять в жизни. Береги людей, которые сейчас рядом с тобой. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны.

- Вы ведь жизнь полностью изменили после операции?

- За два месяца перед операцией передумала обо всем. У меня был четкий план: если проснусь после операции, если не останусь инвалидом, то исполню мечту детства – займусь творчеством, буду петь.

Певице Кире Шайн удалили опухоль мозгаФото: Из личного архива

- Вы работаете ведущей на музыкальном канале. И строите сольную карьеру. Это дорого и сложно. Высокая конкуренция. Сколько стоит запустить клип на музыкальных каналах? Поставить песню в ротацию?

- Я начала воплощать свою мечту в реальность. Возможно, это дорого и сложно для тех, у кого нет таланта. Потому что можно купить узнаваемость, а вот любовь поклонников не купишь ни за какие деньги. Меня люди очень тепло принимают – верный знак того, что я на правильном пути. Хорошие клипы крутых исполнителей берут на каналы бесплатно. Не пойму никогда тех, кто платит за ротацию. В этом не вижу смысла. Если клип одобрила редакция и он хорош, значит его возьмут. Если просят заплатить, значит нужно просто снимать другой клип. Сейчас молодые артисты перестали снимать дорогие клипы: люди устали от вычурности и гламура. Вот буквально на прошлой неделе я запустила нежное mood видео. Сняли его за небольшие деньги, но оно так понравилось людям, что уже разлетелось по интернету.... А интернет сейчас на первом месте для продвижения артиста.